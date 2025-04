Langenthal: Drei VertragsverlÃ¤ngerungen und zwei AbgÃ¤nge

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal setzt weiterhin auf Kontinuität und verlängert die Verträge von drei wichtigen Spielern.

Gleichzeitig gibt der SCL die Abgänge von Alain Boppart und Timo Maurer bekannt.

Bütikofer, Schmid und Stöckli bleiben Die beiden Stürmer Michael Bütikofer (22) und Janis Schmid (22) haben ihre Verträge beim SCL verlängert. Bütikofer bleibt für weitere zwei Jahre, während Schmid für ein weiteres Jahr unterschrieben hat.

Zudem bleibt Verteidiger Yann Stöckli (23) dem SCL ebenfalls ein weiteres Jahr erhalten. Michael Bütikofer erspielte sich den neuen Vertrag mit starken Leistungen in den Pre-Playoffs und Playoffs. Janis Schmid überzeugte mit seinem kampfbetonten Spielstil und unermüdlichen Einsatz, wodurch er sich eine Vertragsverlängerung verdiente.

Yann Stöckli, der in der vergangenen Saison verletzungsbedingt ausfiel, will sich in der kommenden Spielzeit wieder zurück ins Team kämpfen. Sportchef Marc Kämpf äussert sich zu den Vertragsverlängerungen: «Wir freuen uns sehr über diese drei Verlängerungen. Die Spieler identifizieren sich zu 100 % mit dem SCL und bringen die richtige Einstellung mit. Wir freuen uns darauf, mit ihnen in die neue Saison zu starten.»

Zwei Abgänge Alain Boppart (21) und Timo Maurer (22) erhalten keine neuen Verträge und verlassen den SC Langenthal nach zwei Jahren. Beide stiessen nach dem Neustart in der MyHockey League zum SCL und halfen mit, den Club in der neuen Liga zu stabilisieren. Der SC Langenthal bedankt sich bei beiden Spielern für ihren Einsatz und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

