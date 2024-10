Lange Zwangspause fÃ¼r Tim Lutz

Die Eispiraten Crimmitschau müssen in den kommenden Wochen auf die Dienste ihres Stürmers Tim Lutz verzichten. Der Stürmer, der im Sommer vom EHC Visp...

Der Stürmer, der im Sommer vom EHC Visp nach Westsachsen wechselte, zog sich im Auswärtsspiel bei den Starbulls Rosenheim eine langwierige Unterkörperverletzung zu und muss nach Rücksprache mit den Teamärzten rund zehn Wochen pausieren.

Reichel kehrt in den Kader zurück – Sacher befindet sich auf gutem Weg

Positiv zu verzeichnen ist hingegen, dass Thomas Reichel rechtzeitig vor den beiden Heimderbys gegen Weißwasser und Dresden wieder in das Aufgebot der Eispiraten zurückkehren wird. Der Stürmer, der in der vergangenen Spielzeit zu den absoluten Leistungsträgern im Team der Eispiraten zählte, verletzte sich in der Pre-Season und war in den letzten vier Wochen aufgrund einer Oberkörperverletzung zum Zuschauen verdammt. Seit letzter Woche steht der gebürtige Nürnberger wieder mit dem Team auf dem Eis und arbeitete an seinem Comeback.

Auf einem guten Weg befindet sich auch Mirko Sacher. Der Verteidiger, der sich kurz vor dem Saisonstart in der DEL2 verletzte, konnte wieder ins Teamtraining einsteigen und soll aller Vorrausicht nach in der kommenden Woche auch wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Das Trainerteam steht dabei in engem Austausch mit den Ärzten.

Rückkehr von Dominic Walsh ist weiter unklar

Die Eispiraten müssen weiterhin allerdings auch auf die Dienste von Dominic Walsh verzichten. Der Allrounder, der zugleich dienstältester Spieler der Crimmitschauer ist, plagt sich seit der Vorbereitung mit Augenproblemen herum. Wann der Deutsch-Brite, der aktuell auch nicht im Teamtraining steht, wieder zurück zum Team stößt, ist noch unklar.