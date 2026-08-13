„Lange und offene Gespräche“ – Aufstiegskapitän verlässt die Memmingen Indians

Memmingen. (Indians) DEL2-Aufsteiger Memmingen Indians hat heute die folgende Vertragsauflösung kommuniziert: Nach langen und offenen Gesprächen haben sich der ECDC Memmingen und Tyler Spurgeon darauf verständigt, den bestehenden Vertrag aufzulösen.

Der 40-jährige Routinier wird die Indians verlassen und sich einem Verein aus der Oberliga anschließen. Ende Februar hatte man den Kontrakt noch eine Saison verlängert.

Hintergrund der Entscheidung ist vor allem die Kaderplanung für die kommende DEL2-Saison. In den vorderen Reihen wollen die Indians andere Wege gehen. Gleichzeitig sorgen die geltenden U-Regelungen dafür, dass Spurgeon kein fester Platz im Line-up garantiert werden konnte, ein Situation, die weder seinem eigenen Anspruch noch seiner Vita gerecht werden würde.

Der ECDC hätte seinen Kapitän der letzten beiden Jahre trotzdem sehr gerne weiterhin an den Verein gebunden und hat ihm eine Rolle im Trainerstab angeboten. Der langjährige Profi möchte seine aktive Karriere jedoch noch nicht beenden und weiterhin auf dem Eis stehen. Diesem Wunsch kommen die Indians nach und ermöglichen ihm mit der Vertragsauflösung den Wechsel zu einem Oberligisten.

Der ECDC Memmingen bedankt sich bei Tyler für seinen mustergültigen Einsatz im Indians-Trikot, er hat als Kapitän der Meistermannschaft einen erheblichen Anteil am Erfolg der vergangenen Jahre. Mit 126 Punkten in ebenso vielen Spielen war er auf dem Eis für das Team ebenso wichtig, wie in der Kabine. Alle Verantwortlichen des ECDC Memmingen wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.

Sven Müller: „Wir haben mit Tyler gemeinsam die Situation bereits seit längerer Zeit ganz offen und ehrlich besprochen. Sein Abgang tut uns sehr weh, trotzdem denken wir, dass es für beide Seiten in der aktuellen Situation so die beste Lösung ist. Wir konnten ihm, wenn man die Regularien und unsere Situation als Aufsteiger berücksichtigt, nicht den Platz bieten, den er auch zurecht selbst für sich beansprucht. Wir wünschen ihm nur das Beste und hoffen, dass sich unsere Wege noch einmal kreuzen.“

Andi Börner bleibt Teil des Trainerteams

Der ECDC Memmingen setzt auch in der kommenden Spielzeit auf Kontinuität hinter der Bande. Co-Trainer Andi Börner wird auch in der DEL2 an der Seite von Daniel Huhn die sportliche Entwicklung der Mannschaft vorantreiben.

Börner hat sich in seiner bisherigen Zeit beim ECDC als wichtiger Bestandteil des Trainerstabs etabliert. Als Unterstützung von Cheftrainer Daniel Huhn agierte er bereits zwei Jahre lang an seiner Seite. Eine Zusammenarbeit, die im vergangenen Mai im Aufstieg in die DEL2 gipfelte.

Börner, der bislang auch hauptamtlicher Nachwuchstrainer bei den Indians war, wird sich in Zukunft noch mehr auf die erste Mannschaft konzentrieren, weiterhin aber auch im Nachwuchs aktiv sein. Seine Stelle im Bereich der Nachwuchsförderung wird neu besetzt, ein Nachfolger ist bereits gefunden.

Die Verantwortlichen der Indians freuen sich, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen zu können und mit Andi Börner auch weiterhin einen engagierten und mit dem Verein bestens vertrauten Co-Trainer an Bord zu haben. Weiterhin wird Daniel Huhn in der neuen Spielzeit zusätzliche Unterstützung durch verschiedene Trainer in bestimmten Bereichen erhalten. Ein Torwarttrainer soll ebenfalls noch zum Team stoßen, hier sind die Gespräche bereits weit fortgeschritten.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Tyler Spurgeon @ Elite Prospects