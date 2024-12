Landshut: Wade Bergman bleibt bis mindestens 2027 beim EVL

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut plant weiter langfristig! Nach Tor Immo und Jonas Langmann hat mit Wade Bergman ein weiterer Leistungsträger seinen Vertrag verlängert.

Der 34-jährige Routinier unterzeichnete einen neuen Kontrakt, der bis zum Sommer 2027 Gültigkeit hat. In den vergangenen zwei Jahren wurde „Bergi“ zu einer echten Führungs- und Identifikationsfigur bei den Rot-Weißen.

„Meine Familie und ich freuen uns wirklich sehr über die Vertragsverlängerung beim EVL. Es war für uns eine leichte Entscheidung, noch zwei weitere Jahre in Landshut zu bleiben. Die wunderschöne Stadt, die elektrisierenden Fans und die fantastische Gruppe, die sich in der Kabine in den letzten Jahren gebildet hat – das sind nur einige der zahlreichen Gründe für meine Verlängerung. Ich freue mich sehr, weiter mit dieser großartigen Organisation zusammenzuarbeiten, und bin sehr gespannt, was wir alle gemeinsam erreichen können“, erläutert der Verteidiger.

Seit Bergman im Jahr 2023 an die Isar wechselte, absolvierte er für den EVL 85 Spiele, erzielte sieben Tore und bereitete satte 39 Treffer vor. Zuletzt verbuchte er am zweiten Weihnachtsfeiertag beim 3:4 in Bad Nauheim zwei Assists.

Vor seinem Wechsel nach Landshut ging der im kanadischen Calgary geborene Bergman sieben Jahre lang in der PENNY DEL aufs Eis und spielte dort für die Fischtown Pinguins Bremerhaven, die Grizzlys Wolfsburg und die Augsburger Panther.

„Auf Wade kann man sich absolut verlassen. Er hat sich zu einem absoluten Führungsspieler entwickelt, bringt zuverlässig seine Leistung und ist ganz wichtig für die Struktur in unserem Spiel. Außerdem bringt er sich natürlich auch gerade in der Offensive immer wieder ein. Sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine ist er mit seiner großen Erfahrung und auch als Typ eine große Bereicherung für unsere Mannschaft“, kommentiert Heiko Vogler, Sportlicher Leiter und Headcoach des EVL.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV