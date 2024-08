Landshut: Vertrag von Trainer Heiko Vogler verlÃ¤ngert â€“ zudem wird neuer Sportlicher Leiter gesucht

Landshut. (PM EVL) Nicht nur das erste Testspiel gegen die Straubing Tigers in der Fanatec-Arena war für die EVL-Anhänger am Sonntag von großem Interesse,...

Landshut. (PM EVL) Nicht nur das erste Testspiel gegen die Straubing Tigers in der Fanatec-Arena war für die EVL-Anhänger am Sonntag von großem Interesse, sondern auch die Saisoneröffnungsfeier, die drei Stunden zuvor auf der Eisfläche II stattfand.

Dort stellte Stadionsprecher Christian Bauer die gesamte Mannschaft plus Trainerteam in Einzelinterviews vor und bat anschließend auch Geschäftsführer Ralf Hantschke vor mehreren hundert Fans ans Mikrofon, um zu aktuellen Themen bzw. Personalien Stellung zu nehmen.

Dabei bestätigte Hantschke die Information, dass sich der Vertrag von Cheftrainer Heiko Vogler (zunächst bis 2025 datiert) nach dem Erreichen des vertraglich vereinbarten sportlichen Ziels in der Vorsaison verlängert habe. Die damit verbundene Planungssicherheit sei „gut und wichtig“, sagte der Geschäftsführer und betonte, man wolle die Zusammenarbeit mit Vogler „perspektivisch weiter fortsetzen“, da dieser „fachlich auf höchstem Niveau“ agiere. Der Coach arbeite bis in die kleinsten Details mit Akribie und Leidenschaft daran, die Spieler individuell und das Team im Kollektiv besser zu machen. Generell, so Hantschke, sei diese Entwicklung ein Prozess, der Zeit brauche, um auch nachhaltigen Erfolg zu generieren.

Zugleich kündigte der Geschäftsführer an, dass es die Funktion des Sportlichen Leiters in Personalunion, die Vogler aktuell innehat, auf Sicht nicht mehr geben werde. Für diese Position und die sportliche Führung müsse tendenziell ein neuer Mann geholt werden, um in das Thema Kaderplanung und die damit verbundenen Aufgaben einfach mehr Zeit investieren und somit am Gutenbergweg noch professioneller arbeiten zu können. Konkrete Kandidaten gebe es noch nicht, so Hantschke. Voraussetzungen für diesen Job seien Erfahrung, ein gutes Netzwerk und natürlich das mehrsprachige Arbeiten.

Auch zur Personalie Tobias Echtler äußerte sich der Geschäftsführer: „Der Verteidiger wird nicht lizenziert und ist somit nicht mehr im Kader des DEL2-Teams, hat aber noch offiziell einen laufenden Vertrag. Aktuell trainiert er nach gemeinsamer Absprache bei der U20.“ Echtler befinde sich auf der Suche nach einem neuen Verein. Hantschke signalisierte, dass wohl in absehbarer Zeit eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu erwarten sei.