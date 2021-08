Landshut: VertrÃ¤ge mit Zach OÂ´Brien und Marcus Power aufgelÃ¶st

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat die Verträge mit seinen beiden Stürmer Zach O`Brien und Marcus Power nach dem Eingang von Abstandszahlungen aufgelöst....

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat die Verträge mit seinen beiden Stürmer Zach O`Brien und Marcus Power nach dem Eingang von Abstandszahlungen aufgelöst.

Zuvor hatten O´Brien und Power ohne das Wissen der Landshuter Vereinsführung Verträge bei den Toronto Marlies in der American Hockey League (AHL) unterschrieben.

„Wir können die Art und Weise, wie diese Wechsel zustande gekommen sind, weiterhin nicht einfach tolerieren und gutheißen. Verträge werden geschlossen, um sie einzuhalten. Allerdings muss man Zach O´Brien und Marcus Power zugutehalten, dass sie mittlerweile mit uns in Kontakt getreten sind und sich zu Abstandszahlungen bereit erklärt haben. In diesem Zuge haben wir die Verträge aufgelöst und wünschen beiden alles Gute. Jetzt können wir uns endgültig komplett auf die Vorbereitung zur neuen Saison konzentrieren“, sagt EVL-Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke, der mit der Verpflichtung von Brendan Alderson in der vergangenen Woche schon eine Kontingentstelle neu besetzen konnte.