Landshut statt Bayreuth! Jonas Langmann wechselt zum Gutenbergweg

Landshut. (PM EVL) Kurz vor dem Trainingsauftakt zur Saison 2023/24 hat der EV Landshut seinen Kader noch einmal verstärkt und Torhüter Jonas Langmann unter Vertrag genommen.

Der letztjährige „Meistergoalie“ der Ravensburg Towerstars war zunächst vor dieser Saison zu den Bayreuth Tigers gewechselt. Nachdem die Oberfranken aber keine Lizenz für die zweithöchste Spielklasse erhielten, haben die Landshuter Verantwortlichen die Gunst der Stunde genutzt und Langmann verpflichtet. Der 31-Jährige hat am Gutenbergweg einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

„Wir haben die vergangene Saison sehr genau analysiert und wissen natürlich um die Wichtigkeit der Position des Torhüters für den Erfolg einer Mannschaft. Deshalb hatten wir auch schon frühzeitig mit Jonas Langmann Kontakt aufgenommen und erste Gespräche geführt. Er hat sich dann aber für einen Wechsel nach Bayreuth entschieden. Als sich jetzt nach dem Bayreuther Abstieg die Gelegenheit ergab, ihn doch noch zu verpflichten, haben wir, die sportliche Leitung und der Beirat des EVL, uns dazu entschieden, diese Chance zu nutzen. Mit der Kombination aus zwei erfahrenen Torhütern und zwei hoch talentierten Keepern aus dem eigenen Nachwuchs sehen wir uns für die neue Saison gut gerüstet und erwarten einen intensiven Konkurrenzkampf. Diese Verpflichtung ändert aber nichts an unserer Philosophie, auch die jungen Torhüter sukzessive in den Spielbetrieb zu integrieren – sowohl über Spiele bei unseren Kooperationspartnern, als auch durch Partien in unserem DEL2-Team“, erläutert EVL Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke die Verpflichtung von Langmann.

„Die Verantwortlichen des EVL haben schon vor einiger Zeit Interesse an mir gezeigt. Nachdem Bayreuth dann keine Lizenz bekommen hat und die Unsicherheit bezüglich der Zukunft zu groß war, wollte ich unbedingt weiter in der DEL2 spielen und habe nicht lange gebraucht, um mich für den EVL zu entscheiden. Ich freue mich sehr auf die Mannschaft und auch die Stadt. Die letztjährige Playoff-Serie zwischen Landshut und Ravensburg war wirklich sehr intensiv und ich erinnere mich noch gut an die Stimmung in der Fanatec Arena. Ich freue mich darauf, diese wahnsinnige Atmosphäre jetzt bei jedem Heimspiel erleben zu können“, sagte Langmann, der aus Bad Kissingen stammt und in den letzten zehn Jahren 387 DEL2-Partien für die Fischtown Pinguins Bremerhaven und die Ravensburg Towerstars absolvierte. In der PENNY DEL kam er für die Hamburg Freezers, Bremerhaven und die Nürnberg Ice Tigers auf insgesamt 30 Einsätze.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2023/24 (Stand: 3. August 2023)

Tor: Philipp Dietl, Jonas Langmann (N/Bayreuth Tigers), Nico Pertuch, Sebastian Vogl.

Verteidigung: Wade Bergman (N/Augsburger Panther), Benedikt Brückner, Tobias Echtler (N/ESV Kaufbeuren), Nick Pageau, Michael Reich, John Rogl (N/Augsburger Panther), Andreas Schwarz, Simon Stowasser.

Sturm: Thomas Brandl, Brett Cameron, Samir Kharboutli, Julian Kornelli, Jakob Mayenschein, Tyson McLellan, Till Michel (N/EV Landshut U20), Marco Pfleger, Edwin Schitz (N/Krefelder EV), Simon Seidl (N/EV Landshut U 17), David Stieler (N/Augsburger Panther), Benjamin Zientek (N/Bietigheim Steelers), David Zucker.

2635 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten