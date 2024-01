Landshut: SicherheitsmaÃŸnahmen beim Derby gegen Rosenheim

Landshut. (PM EVL) Die Vorfälle und Auseinandersetzungen bei den bisherigen drei Partien zwischen dem EV Landshut und den Starbulls Rosenheim in dieser DEL2-Saison haben...

Landshut. (PM EVL) Die Vorfälle und Auseinandersetzungen bei den bisherigen drei Partien zwischen dem EV Landshut und den Starbulls Rosenheim in dieser DEL2-Saison haben die Sicherheitsbehörden und der Sicherheitsbeauftragte des EV Landshut zum Anlass genommen, sich intensiv auf das Derby am 26. Januar (19.30 Uhr) in der Fanatec Arena vorzubereiten.

Diese Begegnung ist bereits seit Ende Dezember ausverkauft.

Dabei steht die sichere Durchführung der Veranstaltung für alle Beteiligten im Stadion, sowie auf dem Hin- und Rückweg im Mittelpunkt. Hierbei werden besonders die Fangruppen beider Mannschaften um aktive Mithilfe und ein faires Miteinander gebeten. Es wurde sich darauf verständigt, dass aggressives Verhalten und Störungen bereits im Ansatz unterbunden und Straftaten konsequent verfolgt werden sollen. Aggressives Verhalten wird zu Haus- oder Stadionverboten und weiteren Sanktionen führen. Um ein sicheres Stadionerlebnis zu garantieren, werden auch zusätzliche Kräfte des Sicherheitsdienstes und der Polizei eingeplant.

Wie beim letzten Heimspiel gegen Rosenheim wird es zudem zu einer Erweiterung des Gäste-Blocks im Block K kommen. Hier ist für Fans mit Einschränkungen zu rechnen. Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist ausdrücklich Folge zu leisten.

Bei allem Verständnis für die emotionale Begeisterung bei diesem packenden Derby wird bei Gewalt zwischen Fans und Gewalt gegen Polizeibeamte eine rote Linie überschritten. Dieses wird nicht toleriert werden.

Alle Verantwortlichen erklären gemeinsam, dass sie alles tun werden, um ein sicheres Stadionerlebnis für alle Fans, insbesondere auch für Familien mit Kindern und Jugendlichen, zu schaffen.