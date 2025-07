Landshut: Showtraining am 9. August

Landshut. (PM EVL) Endlich wieder Eiszeit am Gutenbergweg – und der EV Landshut hat gleich eine spezielle Attraktion für seine Fans parat: Am Samstag, 9. August, findet ein Showtraining der neuen Mannschaft unter Chefcoach Uwe Krupp statt, begleitet von einem interessanten Rahmenprogramm.

Schon ab 10 Uhr gibt es für die EVL-Anhänger in der VR-Bank Landshut Arena ein Weißwurstfrühstück, gleichzeitig öffnet der Fanshop seine Pforten. Wichtige Information für alle Dauerkartenbesitzer: Sie können – ebenfalls ab 10 Uhr – gegen Vorlage des Ausweises ihr Saisonticket abholen.

Um 11.15 Uhr startet das Showtraining, um 12.15 Uhr erfolgt dann die Vorstellung der einzelnen Spieler durch Stadionsprecher Christian Bauer. Um 13.30 Uhr findet eine Autogrammstunde des gesamten Teams statt; man darf davon ausgehen, dass hier die Unterschriften der Neuzugänge besonders hoch im Kurs stehen werden. Wie immer ist für das leibliche Wohl gut gesorgt. Der EVL-Nachwuchs bietet Kaffee und Kuchen an.

Die ersten Testspiele bestreitet die Truppe von Uwe Krupp am Wochenende 15.-17. August beim Dolomitencup in Neumarkt/Südtirol gegen Dynamo Pardubice sowie Valerenga Oslo bzw. die Löwen Frankfurt. Das erste Vorbereitungsmatch am heimischen Gutenbergweg absolvieren die Rot-Weißen am Sonntag, 24. August, 15 Uhr, gegen den EC iDM Wärmepumpen Villacher SV. Der Startschuss in die neue DEL2-Saison erfolgt am Freitag, 19. September, 20 Uhr, zu Hause gegen die Ravensburg Towerstars, ehe am Sonntag, 21. September, 17 Uhr, der Klassiker bei den Starbulls Rosenheim auf dem Programm steht.

Karten für dieses Derby können die EVL-Anhänger im Rahmen des Trainingsauftakts am 9. August vor Ort bei den Fanbeauftragten kaufen. Achtung: Dies wird der einzige Weg sein, um an Auswärtstickets zu kommen, aus organisatorischen Gründen wird nur Barzahlung möglich sein.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 30. Juli 2025)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch, Stanislav Dietz (N/Iserlohn Roosters), Dominik Groß, Martin Haš (N/HC Litvinov), Andreas Schwarz, Finn Serikow (N/Blue Devils Weiden).

Sturm: David Elsner (N/Blue Devils Weiden), Lukas Gaus, Tor Immo, Jesse Koskenkorva, Julian Kornelli, Tobias Lindberg (N/Eispiraten Crimmitschau), Jakob Mayenschein, Seonwoo Park (N/Selber Wölfe), Luis Scheibengraber, Pascal Steck (N/EC Bad Nauheim), David Stieler, Marcel Tabert (N/EVL U 20), Yannick Wenzel.