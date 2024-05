Landshut: Lizenzunterlagen fÃ¼r Saison 2024/25 und DEL-BÃ¼rgschaft eingereicht

Landshut. (PM EVL) Ein wichtiger Meilenstein ist erreicht! Der EV Landshut hat nicht nur fristgerecht alle relevanten Unterlagen zum Lizenzierungsverfahren für die DEL2-Spielzeit 2024/25...

Der EV Landshut hat nicht nur fristgerecht alle relevanten Unterlagen zum Lizenzierungsverfahren für die DEL2-Spielzeit 2024/25 eingereicht, sondern erstmals auch die erforderliche Bürgschaft für einen möglichen Aufstieg in die PENNY DEL hinterlegt. Nach der erfolgreichen Vorsaison mit dem Erreichen des vierten Platzes in der Hauptrunde haben viele Sponsoren bereits frühzeitig ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. So kann der EVL mit einem ähnlichen Spieleretat wie im Vorjahr planen.

„Nach intensiven Gesprächen und Beratungen haben wir uns dazu entschieden, erstmals die Bürgschaft, welche für einen Aufstieg in die DEL notwendig ist, zu hinterlegen. Wir wollen damit zeigen, dass wir uns als Club ambitionierte Ziele setzen und die DEL mittel- bis langfristig wieder eine Perspektive sein soll. Dafür gilt es frühzeitig die Voraussetzungen zu schaffen und dazu gehört auch das Hinterlegen der Bankbürgschaft. Ich möchte mich ganz ausdrücklich bei unserer Buchhalterin Eva Brandl-Kapser und unserer Steuerkanzlei WISEO für die intensive und hervorragende Arbeit der letzten Wochen bedanken. Außerdem bedanke ich mich beim gesamten Beirat der Spielbetrieb- GmbH, inklusive der Vorstandschaft des Vereins für die konstruktive und tatkräftige Unterstützung.

Darüber hinaus gilt mein Dank nicht nur allen unseren Gesellschaftern und Sponsoren, welche uns zur Seite stehen, sondern auch unseren Fans, die uns mit einem gestiegenen Interesse an Dauerkarten in der kommenden Saison zur Seite stehen werden. Wir sehen uns gut gerüstet für die Herausforderungen, die vor uns liegen“, fasst EVL Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke zusammen.

Das Lizenzierungsverfahren wird bis Ende Juni abgeschlossen sein.