Landshut: In der Saisonvorbereitung gegen attraktive Teams

Landshut. (PM EVL) Dieses Programm macht Lust auf die neue Saison!

Der EV Landshut bekommt es in den Testspielen für die neue DEL2-Saison mit hochkarätigen und attraktiven Gegnern zu tun. Dabei duellieren sich die Schützlinge von Uwe Krupp in zwei Heimspielen mit Konkurrenten aus der ICE Hockey League (ICEHL) aus Österreich und Italien.

Den Auftakt zum Start in die Testspielserie macht in diesem Jahr der Dolomiten Cup. In Neumarkt (Südtirol) duellieren sich die Niederbayern am 15. und 17. August mit Dynamo Pardubice und den Löwen Frankfurt oder Valerenga Oslo. Am Sonntag, 24. August, präsentiert sich der EVL dann erstmals den eigenen Fans. Um 15 Uhr wird in der VR-Bank Landshut Arena die Begegnung gegen den EC iDM Wärmepumpen Villacher SV angepfiffen.

Eine Woche später (Sonntag, 31. August, 15 Uhr) ist der HC Pustertal am Gutenbergweg zu Gast. Sowohl mit Villach als auch mit Bruneck hatte der EVL schon im vergangenen Sommer die Schläger gekreuzt und jeweils mit 1:4 verloren. Zudem gibt es für die EVL-Fans ein schnelles Wiedersehen mit Nick Hutchison, der im Sommer nach Villach wechselte.

Am 6. und 7. September wird der EVL-Tross schließlich erneut an einem Turnier teilnehmen.

Weitere Details hierzu werden noch bekanntgegeben. Im letzten Vorbereitungsspiel der Saison sind die EVL-Cracks am Freitag, 12. September (20 Uhr), zum Nachbarschaftsduell bei Bayernliga-Meister Erding Gladiators zu Gast und treffen mit Max Forster, Thomas Brandl, Elia Ostwald und Markus Eberhardt gleich auf eine ganze Reihe alter Bekannter.

Übrigens:

Der Besuch beider Vorbereitungs-Heimspiele ist beim Kauf einer EVL-Dauerkarte bereits enthalten.

Das Vorbereitungsprogramm des EV Landshut für die DEL2-Saison 2025/26:

Freitag, 15. August 2025, 20 Uhr – Dynamo Pardubice – in Neumarkt (Südtirol)

Sonntag, 17. August 2025, 15.45 Uhr oder 20 Uhr – Spiel um Platz drei oder Finale in

Neumarkt gegen Löwen Frankfurt oder Valerenga Oslo

Sonntag, 24. August 2025, 15 Uhr – EC iDM Wärmepumpen Villacher SV (H)

Sonntag, 31. August 2025, 15 Uhr – HC Pustertal (H)

Turnierteilnahme am 6. & 7. September 2025 – Details werden noch bekanntgegeben

Freitag, 12. September 2025, 20 Uhr – Erding Gladiators (A)

