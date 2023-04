Landshut: Emotionaler Abschluss: Forster sagt „Servus“, Echtler kommt, Kornelli und Mayenschein bleiben

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat gemeinsam mit seinen Fans eine turbulente DEL2-Spielzeit 2022/23 auf der gemeinsamen Saisonabschlussfeier beendet und gleichzeitig auch einen...

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat gemeinsam mit seinen Fans eine turbulente DEL2-Spielzeit 2022/23 auf der gemeinsamen Saisonabschlussfeier beendet und gleichzeitig auch einen personellen Ausblick auf das kommende Jahr gewagt.

Im Mittelpunkt standen vor allem die emotionale Verabschiedung von Kapitän Max Forster sowie die Präsentation von Neuzugang Tobias Echtler, der vom Ligarivalen ESV Kaufbeuren nach Landshut wechselt.

Nach insgesamt 15 Jahren im Profi-Team des EV Landshut sagte Max Forster den Fans „Servus“ und bedankte sich bei allen für die große Unterstützung, die er während seiner langen Karriere im Dress seines Heimatvereins 667 Insgesamt absolvierte „Forsti“ 667 Partien für seinen EVL und war zuletzt nicht nur Kapitän des Traditionsvereins, sondern auch eine echte Identifikationsfigur. „Max war für mich in den letzten Jahren das Gesicht des EV Landshut. Er hat auch meine Zeit als Geschäftsführer mit dem Aufstieg von der Oberliga in die DEL2 maßgeblich mitgeprägt. Für mich ist es eine undankbare Aufgabe, Max zu verabschieden. Er hat großes für den EVL geleistet und auch wenn er nun für einen anderen Verein spielen wird, bin ich mir sicher, dass sein Herz immer für den EVL schlagen wird“, sagte EVL-Spielbetriebs-GmbH Ralf Hantschke, der dem 32-Jährigen zum Abschied ein Trikot und eine große Fotocollage überreichte.

Verabschiedet wurden außerdem Fabian Baßler, Daniel Bruch, Alexander Dersch, Jack Doremus und Andreé Hult, die sich allesamt neuen sportlichen Herausforderungen widmen werden. Ihnen allen wünscht der EVL für die berufliche und private Zukunft alles Gute. Dann richtete sich der Blick aber bereits auf die Herausforderungen in der neuen Spielzeit und dem ersten Neuzugang. Der 22-jährige Tobias Echtler kommt aus Kaufbeuren und hat beim EVL einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Trotz seines jungen Alters bringt der Verteidiger bereits die Erfahrung von 150 DEL2-Spielen, in denen er sechs Tore erzielte und 35 Assists lieferte, mit nach Landshut.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, auf meine Teamkollegen und besonders auf die Fans und die schöne Umgebung. Ich werde alles geben, um dem Team zu helfen und eine erfolgreiche Saison zu spielen“, sagte Echtler bei seiner Vorstellung in der Fanatec Arena.

Kornelli und Mayenschein bleiben dem EV Landshut treu

Darüber hinaus haben zwei absolute Stammkräfte ihre Verträge verlängert. Stürmer Julian Kornelli wird nach zwei erfolgreichen Jahren im EVL-Dress (109 Spiele/24 Tore/22 Assists) auch in der kommenden Saison für die Landshuter in der DEL2 aufs Eis gehen. „Ich bin froh, weiterhin das Trikot vom EVL tragen zu dürfen. Ich fühle mich in Landshut sehr wohl und habe mich in den letzten zwei Jahren wirklich gut weiterentwickelt. Hoffentlich können wir die Euphorie der letzten Wochen und auch die großartige Unterstützung der Fans mit in die neue Saison nehmen“, erklärt Kornelli seine Entscheidung.

Jakob Mayenschein, der im vergangenen Sommer von der Düsseldorfer EG in seine Geburtsstadt zurückkehrte und in 55 Spielen 15 Tore und 18 Assists verbuchen konnte, hat derweil sogar gleich für zwei Jahre bis zum Sommer 2025 verlängert. „Ich bin unheimlich dankbar, dass ich auch in den nächsten beiden Jahren für den EVL spielen darf. Hoffentlich können wir da anknüpfen, wo wir zuletzt aufgehört haben und wieder einen Schritt nach vorne machen. Es macht einen Riesenspaß vor unseren Fans zu spielen und ich denke schon, dass wir eine gewisse Euphorie in der gesamten Stadt entfachen konnten. Der EVL ist mein Heimatverein und es ist eine große Ehre, dieses Trikot tragen zu dürfen“, ergänzt Mayenschein.

Eine besondere Ehrung wurde Samir Kharboutli zu teil. Der Angreifer wurde von den Leser*innen der Eishockey News zum „Spieler des Monats März“ in der DEL2 gekürt und dafür von Eishockey-News-Mitarbeiter Michael Stolzenberg ausgezeichnet. Ob Kharboutli seinen Vertrag in Landshut verlängert, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Mit ihm und weiteren Akteuren wie Thomas Brandl oder Lukas Mühlbauer werden nun Gespräche über eine mögliche weitere Zusammenarbeit geführt.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2023/24 (Stand: 10. April 2023)

Tor: Sebastian Vogl.

Verteidigung: Benedikt Brückner, Tobias Echtler (N/ESV Kaufbeuren), Jan Pavlu, Michael Reich, Andreas Schwarz, Simon Stowasser.

Sturm: Brett Cameron, Julian Kornelli, Jakob Mayenschein, Tyson McLellan, Marco Pfleger, David Zucker.

