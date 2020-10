Landshut: DEL2 & U 20-Team des EV Landshut in hÃ¤uslicher QuarantÃ¤ne

Trainingsauftakt auf den 10. Oktober verschoben – Testspiele der DEL2-Mannschafft sowie DNL-Spiele in Krefeld abgesagt Landshut. (PM EVL) Nachdem mehrere Spieler des EV Landshut...

Trainingsauftakt auf den 10. Oktober verschoben – Testspiele der DEL2-Mannschafft sowie DNL-Spiele in Krefeld abgesagt

Landshut. (PM EVL) Nachdem mehrere Spieler des EV Landshut positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, müssen sich die DEL2-Mannschaft und die U 20-Junioren des EV Landshut auf Anordnung des Gesundheitsamtes bis zum Freitag, den 9. Oktober in häusliche Quarantäne begeben.

Zwar zeigen einige Spieler leichte Symptome, sie sind aber alle bei guter Gesundheit. Nichtsdestotrotz befinden sich alle Aktiven vorsichtshalber in ärztlicher Betreuung.

Nicht betroffen von diesen Maßnahmen sind das Trainerteam um Cheftrainer Leif Carlsson und die Spieler Kristian Hufsky, Robin Weihager sowie die erst an diesem Sonntag in Landshut eintreffenden Marcus Power und Zach O’Brien. Sie werden am Montag das Training in Kleingruppen aufnehmen.

Das erste offizielle Mannschaftstraining der neuen Saison wurde auf Samstag, den 10. Oktober verschoben.

Die für den 9. Oktober in Weiden und für den 11. Oktober in Passau angesetzten Testspiele wurden abgesagt. Die U 20-Junioren müssen ihre für Samstag (3. Oktober) und Sonntag (4. Oktober) in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) terminierten Auswärtsspiele beim Krefelder EV absagen.

„Wir halten uns selbstverständlich an die Auflagen des Gesundheitsamtes, denn die Gesundheit aller Spieler und Mitarbeiter des Vereins steht in diesen Zeiten an erster Stelle“, sagt EVL-Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke.