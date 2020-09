Landshut: Bayerische Derbys zur Vorbereitung

Landshut. (PM EVL) Das wird eine heiße Saisonvorbereitung! Der EV Landshut hat die ersten Testspiele bis zum Saisonstart der DEL2 am 6. November 2020...

Dabei setzen sich die Niederbayern zunächst ausschließlich mit bayerischen Oberligisten auseinander. Während der Vorbereitung soll es auch noch ein Heimspiel geben, um das neue Hygienekonzept im Eisstadion am Gutenbergweg zu testen.

Einen genauen Termin für diese Begegnung gibt es noch nicht.

Den Auftakt der Vorbereitung macht eine Reise in die Oberpfalz am Freitag, den 9. Oktober. Die EVLCracks treten dann bei Oberligist Blue Devils Weiden an. Zwei Tage später geht die Fahrt in die Dreiflüssestadt Passau zum Niederbayern-Duell beim EHF Passau Black-Hawks.

Ein weiteres Niederbayern-Derby wartet schließlich am Freitag, den 16. Oktober beim Deggendorfer SC. Am 25. Oktober kommt es beim Gastspiel des EVL bei den Starbulls Rosenheim zum Showdown der Erzrivalen.

Zwei weitere Partien, darunter ein Heimspiel im modernisierten Landshuter Eisstadion, sollen noch terminiert werden. Noch völlig offen ist, unter welchen hygienetechnischen Voraussetzungen und vor wie vielen Zuschauern die Begegnungen ausgetragen werden können.

Die Vorbereitungsspiele des EV Landshut in der Saison 2020/21 in der Übersicht:

Freitag, 9. Oktober 2020, Blue Devils Weiden – EV Landshut

Sonntag, 11. Oktober 2020, Passau Black Hawks – EV Landshut

Freitag, 16. Oktober 2020, Deggendorfer SC – EV Landshut

Sonntag, 25. Oktober 2020, Starbulls Rosenheim – EV Landshut