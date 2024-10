Landsberg und Pfaffenhofen warten auf den TEV

Miesbach. (PM TEV) Am zweiten Wochenende der neuen Bayernligasaison reist der TEV am Freitag zum HC Landsberg und empfängt am Sonntag um 18 Uhr...

Miesbach. (PM TEV) Am zweiten Wochenende der neuen Bayernligasaison reist der TEV am Freitag zum HC Landsberg und empfängt am Sonntag um 18 Uhr den EC Pfaffenhofen.

Nach dem 5:4 Sieg nach Verlängerung gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm will die Mannschaft von Zdenek Travnicek nachlegen um sich so gleich zu Beginn der Saison im oberen Tabellendrittel festzusetzen. Unter der Woche gab es mit Jakob Oberhöller nochmal eine Verstärkung für die Defensive.

Die Riverkings verloren ihr Auftaktspiel mit 5:4 beim Aufsteiger Waldkraiburg. Die Riverkings zählen trotz der Auftaktniederlage zu den Top Teams der Liga und haben sich mit Christoph Kasten, Marius Klein und den beiden schwedischen Kontigentspielern Filip Bergsdorf und Victor Östling namhaft verstärkt. Östling erzielte beim Auftakt gleich drei Treffer. Dem entgegen stehen zehn Abgänge, wovon sicherlich der Weggang von Dennis Neal am meisten schmerzt. Spielbeginn am Freitag ist um 20 Uhr und die Partie wird auf SpradeTV übertragen.

Am Sonntag gastiert dann der EC Pfaffenhofen an der Schlierach. Der ECP verlor sein Auftaktmatch ohne seine beiden Kontigentspieler mit 8:2 in Geretsried. Im Gegnercheck hat Jürgen Bretschneider den Sommer und die Vorbereitung der Gäste betrachtet.

Gegnercheck von Jürgen Bretschneider:

Nach der Vorrunde 2023/24 belegten die Eishogs mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 86:191 abgeschlagen den 16. Tabellenplatz. Unser TEV konnte beide Spiele für sich entscheiden (TEV-ECP 6:4 und ECP-TEV 2:7) In der Abstiegsrunde sicherte sich der ECP mit 16 Punkten und einem Torverhältnis von 54:59 den 7. Platz und somit den Verbleib in der Bayernliga. Der ESC Dorfen stand als Absteiger in die Landesliga fest.

Die Eishogs präsentierten 5 Neuzugänge. Keeper Justin Köpf (EV Dingolfing), Justin Bachmann (TSV Peißenberg), Wladislaw Baumgardt (TAG Salzgitter Icefighters), Edgard Fichtenau (ERC Ingolstadt DNL) und Nico Heinrich (EV Regensburg DNL). Die Eishogs vermeldeten aber auch 3 Abgänge: Patrick Weiner beendete seine Karriere, Wassilij Guft-Sokolov (unbekannt), sowie Quirin Oexler (der verletzungsbedingt die komplette Saison ausfällt).

Neben den Hätinen-Brüdern, Liam und Kareem, Jacub und David Felsoci, sowie Jakub Vrana und Jan Tlacil hat Headcoach Stefan Teufel erfahrene Spieler im Kader.

Nachdem die ersten Übungseinheiten in Ingolstadt und ein Trainingslager in Berchtesgaden hinter der Mannschaft von Stefan Teufel lagen, stand das erste Vorbereitungsmatch beim EV Germering an. Mit 5:6 konnten sich die Eishogs nach Penaltyschießen durchsetzen. Zum Heimauftakt in der Vorbereitung gastierte der ESC Dorfen bei den Eishogs. Viermal ging Dorfen in Führung, viermal folgte der Ausgleich, ehe Kareem Hätinen im vereinbarten Penaltyschießen die Partie mit dem insgesamt 14. Versuch (5:4) für die Eishogs entschied. Im Härtetest beim EV Dingolfing mussten sich der ECP mit 4:2 geschlagen geben. Auf eigenem Eis unterlagen die Eishogs gegen den EV Dingolfing mit 1:5 und dem EV Moosburg mit 3:6. Gegen Moosburg waren die Gastgeber völlig von der Rolle und verloren auch in dieser Höhe verdient. Mit zwei Erfolgen schlossen die Eishogs ihre Vorbereitung ab. Beim ESC Dorfen gewann das Teufel-Team mit 4:2 und beim EV Moosburg mit 6:7 nach Penaltyschießen.

Zum Start in die neue Bayernliga-Saison mussten die Eishogs nach Geretsried zu den Riverrats reisen. Die Eishogs hatten die erste Chance vergeben und die Gastgeber drehten auf. Nach dem ersten Drittel lag der ECP mit 2:0 im Rückstand. Auch im zweiten Spielabschnitt spielten nur die Riverrats und bauten den Vorsprung auf 5:0 aus. Im letzten Drittel erhöhten die Geretsrieder erst auf 7:0, ehe den Eishogs 2 Treffer zur Schönheitskorrektur gelang. Mit einer 8:2 Klatsche im Gepäck musste der ECP seine Heimreise antreten.

Am Freitag, 18.10.24 empfingen die Eishogs den Aufsteiger vom EHC Waldkraiburg,

ehe es zum heutigen Kräftemessen mit unserem TEV kommt.

Personalupdate:

Neben Johannes Bacher und Nick Endress muss Zdenek Travnicek am Wochenende auf einen weiteren Leistungsträger verzichten. Aziz Ehliz wird krankheitsbedingt fehlen. Dafür wird Jabok Oberhöller sein Debüt im rot-weißen Trikot geben. Ob Kurt Sonne spielen kann entscheidet sich kurzfristig.

Jakob Oberhölller kommt für die Defensive

Am letzten Tag des Sommertransferfensters hat der TEV Miesbach nochmals einen Spieler verpflichtet. Der 19-jährige Jakob Oberhöller wechselt von den Tölzer Löwen an die Schlierach. Der in Bozen geborene Verteidiger besitzt neben dem italienischen Pass auch den Deutschen und zählt somit nicht als Kontigentspieler. 2020 war Oberhöller von Brixen nach Bad Tölz gewechselt und durchlief dann die Talentschmiede der Löwen. Der 1,83m große Linksschütze schaffte dann in der letzten Saison erstmalig den Sprung in die Oberligamannschaft und soll nun beim TEV Spielpraxis sammeln und wechselt vorerst bis zum 1.Dezember an die Schlierach. Er selbst beschreibt sich als defensiven und zweikampfstarken Verteidiger.

Jakob Oberhöller wird mit der Nummer 26 für den TEV auflaufen.

Der sportliche Leiter Peter Kathan zur Verpflichtung von Jakob Oberhöller: „Unser Dank gilt zunächst den Tölzer Löwen, für die schnelle Zusammenarbeit, welche die Verpflichtung kurzfristig möglich gemacht haben. Mit Jakob bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten Spieler, der unseren Kader nochmals in der Breite verstärkt.“

Jakob Oberhöller zu seinem ersten Eindruck über den TEV: „Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Die Mannschaft hat mich gleich gut aufgenommen und das Umfeld wirkt professionell. Ich will mich beim TEV gut einfügen und der Mannschaft helfen um die Spitzenpositionen in der Bayernliga zu spielen.“

TEV erhält bronzenen Stern des Sports

Die Auszeichnung gilt als Oscar des Breitensports und jedes Jahr nehmen zahlreiche Vereine aus ganz Deutschland an dem Wettbewerb des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) und der Volksbanken Raiffeisenbanken teil. Dabei können die rund 86.000 Vereine in Deutschland sich mit Projekten zu ihrem gesellschaftlichen Engagement bewerben. Auch in diesem Jahr reichten 27 Vereine aus der Region Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen insgesamt 53 Projekt ein. Der Wettbewerb ist auf drei Stufen aufgeteilt. Die erste Runde ist die regionale Ebene und dabei wird der bronzene Stern des Sports zusammen von unserem Partner der Raiffeisenbank im Oberland, sowie einer ausgewählten Jury und einem Schirmherr vergeben. In diesem Jahr war der Schirmherr in der Region die deutsche Skisprunglegende Sven Hannawald.

Im Rahmen des Festabends im Tölzer Kurhaus wurden dann die drei ersten Plätze präsentiert. Ohne im Vorfeld zu wissen, wer der Sieger ist, war die Überraschung groß bei den anwesenden TEV Vertretern als Sven Hannawald den TEV mit dem Projekt „Benefizspiel – Gemeinsam für Anian“ als Sieger präsentierte. Im Anschluss stellte Thomas Spiesl das Projekt nochmals kurz auf der Bühne nach Fragen von Moderator Markus Othmer dar und der Vorsitzende der Raiffeisenbank im Oberland Manfred Gasteiger überreichte dem TEV den bronzenen Stern. Damit ist das Projekt qualifiziert für die zweite Runde auf Landesebene. Der silberne Stern des Sports wird dann im Maximilianeum in München vergeben.

Der TEV bedankt sich bei allen Mitwirkenden, die geholfen haben das Benefizspiel für Anian zu organisieren und durchzuführen und somit einen wertvollen Beitrag geleistet haben um Anian und seine Familie zu unterstützen.

Das Projekt „Benefizspiel – Gemeinsam für Anian“: