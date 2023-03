Landsberg Riverkings ziehen sich aus Oberliga SÃ¼d zurÃ¼ck

Landsberg. (PM HCL) Am heutigen Vormittag haben die Riverkings dem DEB mitgeteilt, dass der Verein nach der Hauptrunde nicht in den Play-Downs antritt und...

Landsberg. (PM HCL) Am heutigen Vormittag haben die Riverkings dem DEB mitgeteilt, dass der Verein nach der Hauptrunde nicht in den Play-Downs antritt und somit auch nicht am Lizensierungsverfahren für die Oberligasaison 2023/24 teilnehmen wird.

Der HC Landsberg ist somit der Absteiger in die Bayernliga.

2020/2021 hat sich der Verein aufgrund der damals herrschenden Ausgangsbedingungen für die Teilnahme an der Oberliga Süd entschieden. Seitdem haben sich bereits einige dieser Bedingungen geändert, dies hat die Riverkings in den vergangenen zwei Jahren vor große Herausforderungen gestellt. Für die kommende Saison haben sich diese Voraussetzungen nochmals derart verändert, dass sich der HCL als ehrenamtlich geführter Verein nicht mehr in der Lage sieht, die weiteren Schritte und Maßnahmen in dem geforderten Umfang mitzugehen.

Dazu Präsident Frank Kurz: „Uns ist dieser Beschluss wahrlich nicht leichtgefallen. Trotzdem haben wir diesen in der vergangenen Nacht im Präsidium einstimmig und mit größter Überzeugung getroffen. Wir müssen uns aber den Realitäten stellen, dass wir den Verein mit über 300 Kindern im Eissport nicht dadurch gefährden können, dass wir hohe finanzielle und strukturelle Risiken eingehen. Ohne diese Risiken wäre die weitere Entwicklung in der der Oberliga ab der kommenden Saison aber nicht möglich gewesen. Wir sind ein Verein, bei dem die Nachwuchsarbeit und die dauerhafte Stabilität des Vereins über Allem steht und die Grundlage jeglicher Entscheidungen ist. Wir wollen uns deshalb auch in Zukunft mit größter Sorgfalt solide und konstant weiterentwickeln. Natürlich bedauern wir den jetzt notwendig gewordenen Schritt sehr für unsere großartigen Fans, für die Mannschaft und unsere vielen Unterstützer. Wir bitten aber aus den genannten Gründen um Verständnis für unsere Entscheidung. Wir bedanken uns bei all unseren Sponsoren und Unterstützern und insbesondere bei unserem Hauptsponsor 3C-Carbon-Group AG, für die Unterstützung in der Oberliga sowie für die weitere Unterstützung in der kommenden Spielzeit unseres Vereines.“

Rückzug mit Auswirkungen auf die laufende Saison

München. (PM DEB) Die Vereinsführung des Hockey Club Landsberg Riverkings e. V. hat am heutigen Montag, 6. März 2023 bekannt gegeben, sich aus der Oberliga Süd zurückziehen zu wollen und nicht an den geplanten Playdowns gegen den EHC Klostersee teilzunehmen.

Die Verantwortlichen des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) haben im Rahmen der erlassenen Durchführungsbestimmungen der Anfrage zugestimmt.

Auswirkungen auf die laufende Saison der Oberliga Süd

• Die Landsberg Riverkings werden auf den letzten Tabellenplatz gesetzt und stehen damit als sportlicher Absteiger in den Landesverband fest.

• Da der Verein die Hauptrunde zu Ende gespielt hat, bleiben alle Ergebnisse in der Wertung.

• Der EHC Klostersee, der die Hauptrunde hinter den Landsberg Riverkings abgeschlossen hat, rückt auf Tabellenplatz 12 vor.

• Die Playdowns gegen den EHC Klostersee werden abgesetzt. Der EHC verbleibt somit auch für die kommende Spielzeit in der Oberliga Süd.

Der HC Landsberg Riverkings wird, vorausgesetzt der Zustimmung des Bayerischen Eissport-Verband e.V., seine Spiele in der kommenden Saison in der Bayernliga austragen.

Der DEB bedauert das Ausscheiden des HC Landsberg Riverkings aus der Oberliga Süd und wünscht dem Verein alles Gute für die Zukunft.

7532 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München