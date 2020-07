Landsberg: Kerber und Reicheneder verlÃ¤ngern â€“ Daniel Menge verlÃ¤sst die Riverkings

Landsberg. (PM Riverkings) Zwei Vertragsverlängerungen und einen Abgang können die Riverkings vermelden. Markus Kerber und Florian Reicheneder schnüren weiter die Schlittschuhe für den Verein....

Landsberg. (PM Riverkings) Zwei Vertragsverlängerungen und einen Abgang können die Riverkings vermelden.

Markus Kerber und Florian Reicheneder schnüren weiter die Schlittschuhe für den Verein. Daniel Menge wird aus beruflichen Gründen kürzertreten und Eishockey nur noch mit deutlich weniger Zeitaufwand betreiben.

Mit dem 33jährigen Stürmer Markus Kerber bleibt einer der erfahrenen Stützen der Mannschaft im Team von Fabio Carciola. Der Mittelstürmer erzielte bislang in knapp 300 Bayernligaspielen 327 Punkte und kann auch einige Oberligaerfahrung aus seiner Zeit beim ESV Kaufbeuren vorweisen. Kerber ist gebürtiger Landsberger und erlernte beim damaligen EV Landsberg das Eishockeyspielen, bevor er dann in den Nachwuchs des ESK Kaufbeuren wechselte. 2014 kehrte er zu seinem Heimatverein zurück und geht damit in die siebte Saison für den HCL.

Florian Reicheneder ist mit 21 Jahren einer der jungen Generation der Riverkings. Er ist ebenfalls gebürtiger Landsberger und erlernte ebenfalls hier den Eishockeysport. Über die Stationen Kaufbeuren und Peiting kehrte er 2016 nach Landsberg zurück. Hier brachte er es bereits auf erstaunliche 78 Spiele in vier Spielzeiten. Der körperlich sehr präsente Spieler gilt als extrem kampfstark und überzeugte Coach und Zuschauer durch die Einstellung nie aufzugeben.

Mit Daniel Menge verlässt allerdings nach vier Jahren einer der Routiniers den HCL. Der Sport in Bayernliga oder Oberliga lässt sich für den 37jährige Betriebswirt leider nicht mehr mit seinem beruflichen Engagement in einer leitenden Position und der Familie mit zwei kleinen Kindern vereinbaren. „Ich hatte in Landsberg eine super Zeit und verlasse den Verein mit mehr als einem weinenden Auge. Allerdings freue ich mich jetzt auf mehr Zeit mit meiner Familie. Ich werde natürlich noch etwas Eishockeyspielen, aber die Doppelbelastung mit Bayernliga oder jetzt dann Oberliga Hockey ist so in meinem doch schon recht fortgeschrittenem Alter mit Job und Family nicht mehr so leicht zu stemmen. Die Prioritäten haben sich ganz einfach etwas verschoben“, so Menge.

Präsident Frank Kurz: „Natürlich werden wir Daniel vermissen. Er ist ein super Typ und hat hervorragend zu uns gepasst. Seine Entscheidung ist aber total verständlich. Wir wünschen Ihm und seiner Familie von Herzen alles Gute! Mit Markus Kerber und Florian Reicheneder bleiben uns zwei weitere Landsberger erhalten, das freut uns sehr! Unsere sportliche Leitung arbeitet natürlich momentan an weiteren Verstärkungen für unser Team. Wir werden auch sehen, inwiefern wir zukünftig mit einem Kooperationspartner zusammenarbeiten werden. Hier stehen wir in Gesprächen mit unterschiedlichen Clubs.“