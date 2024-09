Landsberg feiert 5:3 Sieg zum Testspielauftakt – Regelung zu Kontigentspielern steht

Landsberg. (PM HCL) Am vergangenen Freitagabend traten die Riverkings in ihrem ersten Vorbereitungsspiel der Saison 24/25 auswärts gegen die Eisbären des ESV Burgau an....

Vor rund 330 Fans lieferten die Landsberger von Beginn an eine ordentliche und über wiete Strecken auch dominante Leistung ab und sicherten sich am Ende einen verdienten 5:3-Sieg (3:1, 1:0, 1:2).

Die Riverkings starteten sehr dynamisch und setzten den Gastgeber bereits in den ersten Minuten des Spiels stark unter Druck. Diese frühe Überlegenheit zahlte sich dann erstmals in der 6. Spielminute aus, als Lars Grözinger eine präzise Vorlage von den Neuzugängen Viktor Östling und Christopher Kasten zur 1:0-Führung nutzte – der Startschuss für eine starke Leistung der Landsberger in Überzahl. Nur zwei Minuten später legte Marius Klein nach und erhöhte auf 2:0, erneut in Überzahl. Landsberg dominierte in dieser Phase das Spielgeschehen und ließ den Gastgebern kaum Raum für Entlastung.

In der 15. Minute folgte das nächste Tor: Filip Bergsdorf baute nach Zuspiel von Lars Grözinger und Viktor Östling die Führung auf 3:0 aus. Kurz darauf konnte Burgau durch einen Überzahltreffer von Andreas Wiesler auf 1:3 verkürzen.

Auch im zweiten Drittel dominierten die Landsberger das Geschehen. Louis Postel erhöhte in der 24. Minute auf 4:1.

Im letzten Drittel erlebten die Zuschauer weiterhin temporeiches Eishockey. Zwar konnte Burgau durch Treffer von Ballner und Spingler auf 3:4 herankommen und damit die Spannung nochmals erhöhen, doch die Riverkings ließen sich davon nicht beeindrucken. Filip Bergsdorf stellte in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her, als er einen Abpraller in Überzahl souverän zum 5:3-Endstand verwandelte.

Letztlich war es eine geschlossene und konzentrierte Teamleistung im ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison. Die Riverkings präsentierten sich als das spielbestimmende Team und konnten vor allem in den entscheidenden Situationen ihre Klasse ausspielen.

Endstand: HCL 5:3 ESV (3:1, 1:0, 1:2)

Strafen: HCL: 18 Minuten, ESV: 20 Minuten

Zuschauer: 330

Torschützen HCL:

0:1 Grözinger (Östling, Kasten)

0:2 Klein (Wedl, Postel)

0:3 Bergsdorf (Grözinger, Östling)

1:4 Postel

3:5 Bergsdorf (Grözinger, Östling)

Einen Tag nach dem erfolgreichen Auftaktspiel feierte der HC Landsberg am Samstag sein traditionelles Sommerfest, das bei strahlendem Wetter zahlreiche Besucher ins Sportzentrum lockte. In einer wie gewohnt sehr familiären Atmosphäre wurden dabei alle Mannschaften des Vereins, von den Nachwuchsteams bis hin zur ersten Mannschaft, sowie die Eiskunstlaufabteilung vorgestellt. Besonders erfreulich war die starke Repräsentation der Jugendmannschaften, die einmal mehr den hohen Stellenwert der Nachwuchsförderung beim HC Landsberg unterstrich. Auch die neuen Spieler der ersten Mannschaft wurden den Fans präsentiert und zeigten sich begeistert von der tollen Stimmung und der herzlichen Aufnahme im Verein. Alle Beteiligten – ob Spieler, Trainer oder Fans – sind hochmotiviert und fest entschlossen, in der bevorstehenden Saison den maximalen Erfolg zu erreichen. Ein rundum gelungener Tag, der die Vorfreude auf die kommende Saison weiter steigert.

Während die Riverkings den Sommer und die neue Eiszeit feierten, weilte Vizepräsident Michael Grundei auf der Tagung der Bayernligisten. Dort einigten sich 13 Bayernligisten auf ein Gentlemen´s Agreement über den Einsatz von 2 Kontingentspielern. 3 Vereine votierten leider für den Einsatz von 3 Kontingentspielern, sodass dieses Jahr für die drei Vereine die Möglichkeit besteht, mit bis zu 3 dieser Spieler anzutreten. In einem weiteren Beschluss legten die Vereine fest, dass an den ersten zwei Spieltagen von allen Vereinen eine Zeichen für Demokratie und gegen Rassimus gesetzt wird. Näheres dazu wird noch im Vorfeld der Spieltage bekannt gegben.