Lakers verpflichten Zac Leslie â€Š

Rapperswil. (PM SCRJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers reagieren auf die Verletzungen ihrer Import-Spieler und verpflichten per sofort den 29-jährigen Verteidiger Zac Leslie. Der Kanadier spielte zuletzt in der KHL.

Emil Djuse hat sich erneut am Bein verletzt und fällt für unbestimmte Zeit aus. Maxim Noreau musste sich nach einem Fingerbruch operieren lassen und fehlt ebenfalls für mehrere Wochen. Damit fallen gleich beide Ausländer in der Abwehr der Lakers aus und es verbleiben nur noch 7 gesunde Verteidiger im Kader. Der SCRJ reagiert auf diese schwierige Situation und verpflichtet per sofort Zac Leslie. Der kanadische Verteidiger spielte seit letzter Saison für das chinesische KHL-Team Kunlun Red Star. 2022/23 sammelte Leslie 39 Punkte in 65 Spielen und war damit zweitbester Skorer der Red Stars. Nun folgt der Wechsel des 29-jährigen zu den Lakers, bei denen er einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison unterschrieben hat. Der Transfer wurde von allen beteiligten Parteien bewilligt, nun gilt es noch die Arbeitsbewilligung zu erhalten, damit Zac Leslie schnellstmöglich spielberechtigt ist.

