Lakers verpflichten Lawrence Pilut

Rapperswil. (PM Lakers) Die SC Rapperswil-Jona Lakers haben mit dem schwedischen Verteidiger Lawrence Pilut einen siebten Importspieler unter Vertrag genommen.

Pilut unterzeichnete einen Vertrag bis Ende der Saison 2025/26.

Lawrence Pilut war 2023 mit einem Zweijahresvertrag in die Schweiz gekommen und Ã¼berzeugte in seiner ersten Saison bei Lausanne mit 21 Punkten in der Regular Season. Mit 12 Punkten in 19 Playoff-Spielen hatte der Verteidiger anschliessend massgeblichen Anteil daran, dass die WaadtlÃ¤nder den Playoff-Final bis zum siebten Spiel offenhalten konnten. Im Juni 2024 riss sich der Schwede im Sommertraining die Achillessehne und so verpasste er die gesamte Saison 2024/25. Pilut kehrte in seine Heimat zurÃ¼ck und hielt sich nach der Regeneration bei seinem Ausbildungsverein HV71 in JÃ¶nkÃ¶ping fit.

Â«Lawrence ist ein Offensivverteidiger, der unserem Team insbesondere bei den Breakouts, also der schnellen SpielauslÃ¶sung aus der eigenen Zone heraus, helfen wird. Mit ihm haben wir einige Optionen mehr, wie wir die Import-Positionen in den einzelnen Spielen besetzen kÃ¶nnen und haben ausserdem die MÃ¶glichkeit, die Belastung bei den SchlÃ¼sselspielern Ã¼ber die gesamte LÃ¤nge der Saison besser zu steuernÂ», sagt Lakers-Sportchef Claudio Cadonau zur Neuverpflichtung und ergÃ¤nzt: Â«SelbstverstÃ¤ndlich haben wir uns intensiv mit dem Gesundheitszustand von Pilut befasst und die nÃ¶tigen Checks gemacht. Ich bin Ã¼berzeugt, dass Lawrence unser Team in jeder Beziehung noch besser machen wird.Â»

Auch Pilut freut sich auf sein Engagement: Â«Nach Ã¼ber einem Jahr ohne Spiel bin ich extrem heiss auf Eishockey. Es war ein langer Weg zurÃ¼ck und ich habe einige schwierige Monate mit harter Arbeit hinter mir, aber ich wollte unbedingt wieder in die Schweiz zurÃ¼ckkehren. Die Lakers haben sich in den letzten Wochen intensiv um mich bemÃ¼ht und ich freue mich sehr, kÃ¼nftig fÃ¼r den SCRJ zu spielen. Ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Team einiges erreichen kÃ¶nnenÂ»

Pilut ist LinksschÃ¼tze, 1.80 Meter gross und 88 kg schwer. Nach einem Meistertitel bei HV71 (2017) und der Auszeichnung zum besten Verteidiger Schwedens (2018) wechselte er fÃ¼r zwei Jahre nach Nordamerika. Dort absolvierte er 46 Spiele fÃ¼r die Buffalo Sabres in der NHL, 70 Spiele fÃ¼r die Rochester Americans in der AHL und wurde zweimal ins All-Star-Team der AHL gewÃ¤hlt. Nach zwei Jahren bei Traktor Chelyabinsk in der KHL kehrte er 2022/23 noch einmal nach Nordamerika zurÃ¼ck. FÃ¼r Rochester sammelte er dabei in insgesamt 61 Spielen 39 Punkte und kam zusÃ¤tzlich zu 17 EinsÃ¤tzen fÃ¼r die Buffalo Sabres. Pilut hat sowohl den schwedischen als auch den amerikanischen Pass. Sein Vater Larry war 1991 als Spieler aus den USA nach Schweden gezogen und wurde dort sesshaft.

