Lakers trennen sich von Stefan Hedlund! Ex-Adlertrainer Johan Lundskog, Fabian Gunnarsson und Janick Steinmann Ã¼bernehmen das Coachingâ€Š

Die SC Rapperswil-Jona Lakers haben sich entschieden, Headcoach Stefan Hedlund per sofort freizustellen. Interimistisch übernehmen Johan Lundskog, Fabian Gunnarsson und Janick Steinmann das Coaching.

Die SC Rapperswil-Jona Lakers haben sich entschieden, Headcoach Stefan Hedlund per sofort freizustellen.

Interimistisch übernehmen Johan Lundskog, Fabian Gunnarsson und Janick Steinmann das Coaching.

Die jüngste Serie von Niederlagen hat Konsequenzen: Stefan Hedlund ist ab sofort nicht mehr Headcoach des SCRJ. Der 49-jährige Schwede war 2021 zu den Lakers gestossen und führte den Verein in seinen ersten beiden Saisons in die Spitzengruppe der NL und zweimal in die Champions Hockey League. Die Saisons 2021/22 und 2022/23 gehören auch dank Stefan Hedlund zu den erfolgreichsten der Vereinsgeschichte. Nach einem Rückschlag in der letzten Spielzeit startete der SCRJ mit vier Siegen vielversprechend in die aktuelle Saison. Zuletzt zeigte das Formbarometer allerdings klar nach unten: von den letzten 15 Spielen gingen 12 verloren, aus den letzten 7 Spielen resultierten ebenso viele Niederlagen.

«Zusammen mit dem Verwaltungsrat sind wir zum Schluss gekommen, dass der Trend in die falsche Richtung geht und wir einen Impuls setzen müssen», sagt Geschäftsführer Markus Bütler. Sportchef Janick Steinmann ergänzt: «Der Entscheid ist uns extrem schwergefallen, denn Stefan Hedlund ist ein sehr guter Coach und ein noch besserer Mensch. Allerdings steht der Club im Zentrum und der Entscheid ist zu Gunsten des Clubs gefällt worden.»

Steinmann wird zusammen mit den Assistenzcoaches Johan Lundskog und Fabian Gunnarsson ab sofort an der Bande stehen. Die Lakers betonen, dass es sich dabei um eine interimistische Lösung handelt. Die Besetzung des Coaching Staff für die Zukunft hat selbstverständlich höchste Priorität – die Lakers werden zu gegebenem Zeitpunkt dazu informieren.

Der SCRJ bedankt sich bei Stefan Hedlund für die wertvolle Arbeit, die er in den letzten dreieinhalb Jahren in Rapperswil-Jona geleistet hat und wünscht ihm für seine Zukunft nur das Beste.

