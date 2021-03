Lahoda verlÃ¤ngert in Linz

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings 1992 können sich mit Alexander Lahoda einigen. Er unterschreibt einen Vertrag bis einschließlich der Saison 2022/2023....

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings 1992 können sich mit Alexander Lahoda einigen.

Er unterschreibt einen Vertrag bis einschließlich der Saison 2022/2023.

Der Flügelflitzer Lahoda kam in der letzten Saison nach Linz und wurde drittbester Österreichische Scorer im Black Wings Kader. Nach guten Gesprächen zwischen Gregor Baumgartner und Alexander Lahoda konnten sich beide Parteien auf einen Vertrag für die kommenden 2 Spielzeiten einigen.

Alexander Lahoda: „Linz ist eine wirklich schöne Stadt und ich freue mich, dass ich in Oberösterreich bleiben kann. Ich hatte einige Treffen mit Gregor Baumgartner und bin mir sicher, dass wir nächste Saison wieder voll angreifen werden. Natürlich hoffe ich die Stimmung mit den Fans in der Halle in der nächsten Saison erleben zu dürfen.“ – Alexander Lahoda

Gregor Baumgartner: „Mit seinem ersten Jahr in Linz waren wir sehr zufrieden. Seine Schnelligkeit und vor allem seine Einsatzbereitschaft haben uns überzeugt. Wir freuen uns schon mit ihm auf die neue Saison.“