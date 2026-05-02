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Läuft! DEB-Männer mit viertem Sieg in Folge – Alle Tore & Stimmen im Video

2. Mai 20261 Mins read52
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(L-R) Tim Fleischer, Daniel Fischbuch und Alexander Blank von Team Deutschland feiern das Tor zum 4:2 - © Marco Leipold / City-Press
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Garmisch. (PM DEB / PM ÖEHV / MagentaSport) Die Männer-Nationalmannschaft hat in der WM-Vorbereitung ihren vierten Sieg in Folge eingefahren und zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen gegen Österreich gewonnen.

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis entschied die Partie vor 5.148 Zuschauenden in Garmisch-Partenkirchen mit 5:2 (2:0, 1:0, 2:2). Torschützen für die DEB-Auswahl waren Maximilian Kastner (8.), Alexander Blank (13.), Dominik Kahun (40.), Daniel Fischbuch (56.) und Tim Brunnhuber (60.).

Mit dem heutigen Spiel gegen Österreich endet die dritte Vorbereitungswoche der Männer-Nationalmannschaft. Am kommenden Mittwoch, den 6. Mai 2026, kommt die DEB-Auswahl in Mannheim für die finale Phase der WM-Vorbereitung zusammen.

Übersicht #GERAUT

Torschützen GER: Maximilian Kastner (8.), Alexander Blank (13.), Dominik Kahun (40.) Daniel Fischbuch (56.) und Tim Brunnhuber (60.).
Schüsse: Deutschland 43 – Österreich 16.
Strafminuten: Deutschland 4 – Österreich 11.
Starting Goalie: Leon Hungerecker.
Kapitäne: Dominik Kahun (C), Daniel Fischbuch (A), Leon Hüttl (A).
Bester DEB-Spieler: Maximilian Kastner.
Zuschauer: 5.148.

Alle Tore und Stimmen #GERAUT


Österreichs Head Coach Roger Bader: „Positiv war das letzte Drittel. Da haben wir gezeigt, dass wir auch Eishockeyspielen können. In den ersten 40 Minuten waren wir unterlegen, vor allem athletisch und physisch. Deutschland hat viel Druck gemacht auf uns. Wir haben kaum die Scheibe um sie herumgebracht. Sie waren klar überlegen und auch verdient mit 3:0 in Führung. Das letzte Drittel war auf Augenhöhe, wenn man es isoliert betrachtet.“

Lucas Thaler (Österreich): „Es war nicht leicht. Wir hatten einen schlechten Start, sind dann besser ins Spiel gekommen. Wir haben wieder einige kleine Fehler gemacht. Die müssen wir jetzt verbessern bis zur WM, aber wir haben noch Zeit. Im zweiten Drittel haben wir Moral bewiesen und auch das dritte Drittel war gut. Wir haben gut gekämpft, leider hat es am Ende nicht gereicht.“

WM-Vorbereitung 2026, Männer-Nationalmannschaft

16.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
17.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
23.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
25.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
30.04.2026 | Österreich – Deutschland | 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
02.05.2026 | Deutschland – Österreich | 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Mannheim)

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