LÃ¤nderspiele im Februar in der Slowakei: MÃ¤nner-Nationalmannschaft reist mit Perspektivteam nach Zvolen / MagentaSport Ã¼bertrÃ¤gt

München. (PM DEB) Für die Männer-Nationalmannschaft steht im kommenden Februar die nächste Maßnahme mit zwei Länderspielen an.

In Zvolen trifft die DEB-Auswahl, die mit einem Perspektivteam anreisen wird, auf die Slowakei. MagentaSport übertragt beide Spiele live und kostenfrei.

Die erste von zwei Partien findet am Mittwoch, den 7. Februar 2024 statt. Einen Tag später steht das zweite Aufeinandertreffen auf dem Programm. Spielbeginn ist jeweils um 18 Uhr. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis wird am Montag, den 5. Februar 2024, in die Slowakei reisen. Die Rückkehr ist für Freitag, den 9. Februar 2024, geplant.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Für unsere Perspektivspieler der Männer-Nationalmannschaft ist die Maßnahme eine Chance, sich auf internationalem Niveau zu beweisen und zeigen. Wir wissen, dass wieder zwei stimmungsvolle Partien in der Slowakei auf uns warten, die uns alles abverlangen werden. Wir werden in der Woche vor der Maßnahme den Kader offiziell bekanntgeben.“