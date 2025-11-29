Länderspiel-Doppelpack der Frauen und Männer in Kaufbeuren und Augsburg

München. (PM DEB) Länderspiel-Doppelpack im April 2026 in Kaufbeuren und Augsburg: Im Rahmen der WM-Vorbereitung auf die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 der Männer in der Schweiz treten sowohl das DEB-Frauen-Team als auch die Männer-Nationalmannschaft an zwei gemeinsamen Spieltagen an und bieten allen Eishockeyfans und Sportbegeisterten ein besonderes Eishockey-Erlebnis.

Der erste von zwei Doppel-Spieltagen findet am 23. April 2026 in Kaufbeuren statt. Um 16:30 Uhr spielen die Frauen gegen Schweiz und eröffnen so das Tagesprogramm. Am Abend trifft das Männer-Team von Bundestrainer Harold Kreis im Rahmen der WM-Vorbereitung auf die Slowakei. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Am Samstag, den 25. April 2026, folgt der nächste Doppelpack der beiden DEB-Teams in Augsburg: Um 13:30 Uhr geht es für die Frauen erneut gegen Schweiz, am Abend folgt um 17:00 Uhr der zweite Vergleich der Männer gegen die Slowakei.

Für beide Doppel-Spieltage in Augsburg und Kaufbeuren gibt es ab sofort Tageskarten im DEB-Ticketshop, in denen beide Spiele enthalten sind: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/

Christian Künast, Vorstand Sport des DEB, zu den beiden Doppel-Spieltagen: „Durch die erfolgreiche Austragung des Deutschland Cup wollten wir eine Fortsetzung des gemeinsamen Eishockey-Erlebnis von Frauen und Männern umsetzen. Insofern freuen wir uns, dass wir allen Eishockeyfans gemeinsamen mit den Standorten Kaufbeuren und Augsburg zwei großartige Länderspieltage gegen starke Gegner anbieten. Wir sind überzeugt, dass die Doppel-Austragung unserem Sport eine großartige Bühne bietet und dadurch viel Mehrwert für alle Besucher und auch die Teams entsteht, wie wir es zuletzt bei den drei vergangenen Deutschland Cup-Turnieren erlebt haben.“

WM-Vorbereitung der Männer mit vier Heim-Länderspielen

Mit der Bekanntgabe der beiden Doppel-Spieltage steht das Programm der WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft mit insgesamt vier Heim-Länderspielen fest. Die erste Phase findet ab dem 13. April 2026 in Tschechien statt, hier werden die Spielorte für zwei Länderspiele gegen den Weltmeister von 2024 noch festgelegt. Zur zweiten Phase kommt die DEB-Auswahl dann in Augsburg zusammen und bestreitet die beiden oben genannten Länderspiele gegen die Slowakei in Kaufbeuren und Augsburg.

Phase drei startet ab dem 28. April 2026 in Garmisch-Partenkirchen. Hier reist das DEB-Team zunächst zum Auswärts-Länderspiel gegen Österreich nach Zell am See (Donnerstag, 30. April 2026, 19:00 Uhr). Zwei Tage später findet das Rückspiel beider Nationen in Garmisch-Partenkirchen statt (Samstag, 2. Mai 2026, 17:00 Uhr).

In Phase vier der WM-Vorbereitung, die ab dem 6. Mai 2026 in Mannheim ansteht, trifft Deutschland zum Abschluss der Heim-Länderspiele auf die USA (Sonntag, 10. Mai 2026, 17:00 Uhr). Einen Tag später erfolgt die Abreise nach Zürich zur Weltmeisterschaft in der Schweiz.

Doppel-Länderspiele Frauen und Männer in Kaufbeuren und Augsburg

Kaufbeuren

23.04.2026 | 16:30 Uhr | Deutschland – Schweiz (Frauen)

23.04.2026 | 20:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Männer)

Augsburg

25.04.2026 | 13:30 Uhr | Deutschland – Schweiz (Frauen)

25.04.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Männer)

Heim-Länderspiele der WM-Vorbereitung der Männer im April und Mai 2026

23.04.2026 | 20:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Kaufbeuren)

25.04.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Augsburg)

02.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Garmisch-Partenkirchen)

10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Mannheim)

