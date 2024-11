Ladies Night: Black Hawks empfangen die Indians â€“ schweres AuswÃ¤rtsspiel in Peiting

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks laden am Freitagabend beim Heimspiel gegen die Memmingen Indians zur Ladies Night. Alle weiblichen Besucher haben...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks laden am Freitagabend beim Heimspiel gegen die Memmingen Indians zur Ladies Night.

Alle weiblichen Besucher haben am Freitag freien Eintritt. Abgerundet wird der Spieltag von Aktionen am Kiosk sowie einem Black Friday Angebot am Fanshop. Die Ladies Night Tickets können an der Abendkasse vor dem Spiel ab 18:30 Uhr abgeholt werden. Das Eröffnungsbully findet um 19:30 Uhr statt. Dann treffen die Passau Black Hawks auf das nächste Spitzenteam der Oberliga Süd. Die Indians spielen bis dato eine starke Vorrunde und haben sich auf den zweiten Platz der Oberliga Süd Tabelle vorgeschoben. In den letzten sechs Spielen gingen die Oberbayern als Sieger vom Platz. Der Kader wurde vor der Saison gezielt verstärkt. Königstransfer Tyler Spurgeon kam aus der DEL2 vom ESV Kaufbeuren. Der erfahrene Stürmer hat bereits 26 Scorerpunkte auf dem Konto. Insgesamt verfügen die Indians über eine enorme Qualität im Kader. Bereits elf Spieler haben zweistellig gepunktet. „Mit Memmingen kommt eines der Top-Teams zu uns. Mit Bietigheim zusammen ist Memmingen gerade das Team der Liga. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir haben in der Eis-Arena Bietigheim und Deggendorf geschlagen und hatten auch Heilbronn am Rande der Niederlage. Wir müssen uns auf das Eishockey konzentrieren, dass wir gut können und müssen uns an unserer Spielsystem halten. Wir müssen die Kleinigkeiten richtig machen.“ so der Ausblick von Trainer Thomas Vogl.

Am Sonntag reisen die Habichte dann zum EC Peiting. Im ersten Aufeinandertreffen mussten sich die Black Hawks mit 3:5 geschlagen geben. Individuelle Fehler kosteten die Dreiflüsse Städter einen möglichen Sieg.

Den Black Hawks muss es außerdem gelingen die Sturmreihe um Liga Topscorer Felix Brassard zu bremsen. Brassard ist der beste Scorer der Oberliga Süd und hat bereits unglaubliche 38 Scorerpunkte auf seinem Konto. Dazu kommen mit Thomas Heger und Samuel Payeur zwei weitere Spieler die sich in der Top-20 Liste der besten Scorer der Oberliga Süd befinden. „Beim letzten Heimspiel haben wir das Spiel in eigener Überzahl aus der Hand gegeben, obwohl wir ein gutes Spiel gezeigt haben. Wir haben gegen Peiting was gut zu machen. In Peiting ist es auf jeden Fall immer sehr schwierig. Das ist eine spielstarke Mannschaft. Wir müssen uns auch in Peiting an unser System halten und dann können wir auch auswärts die Punkte holen.“

Verzichten müssen die Passau Black Hawks für die restliche Saison auf Kapitän René Röthke. Der Leader hat sich im Heimspiel gegen den Deggendorfer SC eine schwere Unterkörperverletzung zugezogen. Verteidiger Maxi Otte laboriert ebenfalls an einer Unterkörperverletzung und wird sich in den nächsten Tagen weiteren Untersuchungen unterziehen. David Seidl kann bei weiterhin gutem Verlauf in der kommenden Woche wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen.

Tickets für das Heimspiel am Freitag, 29.11.2024 um 19:30 Uhr gegen Memmingen sind Online auf etix.com erhältlich. Das Spiel wird außerdem live auf SpradeTV übertragen. -czo

