Kurzweiliges, intensives Spiel mit zwei starken Goalies: Iserlohn Roosters behalten gegen die Grizzlys zwei Punkte am Seilersee

Iserlohn. (MK) In einem von den TorhÃ¼tern Jenike und Strahlmeier geprÃ¤gten Spiel setzten sich Jenikes Iserlohn Roosters knapp in der VerlÃ¤ngerung mit 2:1 gegen Strahlmeiers Grizzlys Wolfsburg durch.

Bei den Iserlohn Roosters fehlten neben dem verletzten Jentzsch auf Erkamps, Alberg, Saffran und Jobke. Bei den Grizzlys fehlte unter anderem der Langzeitverletzte Ex-Iserlohner Ziegler.

SchnÃ¶rkelloser FÃ¼hrungstreffer

Die erste GroÃŸchance (1.) im Spiel ergab sich durch einen Iserlohner Fehlpass fÃ¼r Grizzly Schinko, der frei vor Jenike scheiterte. Im Gegenzug verpasste Neumann den Iserlohner FÃ¼hrungstreffer. Vor allem das Iserlohner Aufbauspiel beinhaltete immer wieder einige MissverstÃ¤ndnisse. FÃ¼r Cornel ergab sich die MÃ¶glichkeit (8.) einen Rebound zu nutzen, aber auch hier blieb der Torjubel aus. Ebenso bei ThomasÂ´ guter Gelegenheit (13.) am kurzen Pfosten. Fast schon klÃ¤glich eine Schusschance von Borzecki (14.), der vÃ¶llig unplatziert und lasch auf den KÃ¶rper von GÃ¤stekeeper Strahlmeier zielte. Auf der Gegenseite sorgte Melchiori mit einem verdeckten Schuss von der blauen Linie (15.) fÃ¼r Gefahr. Besser und vÃ¶llig unkompliziert machten es Niehus, der quer zu Napravnik passte, der wiederum kurz und trocken ins linke Eck zum 1:0 vollendete. So schnÃ¶rkellos und erfolgreich kann Eishockey sein. Die erste Strafe im Spiel gegen Wolfsburgs Smith blieb ungenutzt. Es ging mit der knappen 1:0 FÃ¼hrung in die erste Pause.

Torloses, aber spannendes zweites Drittel

Der Mittelabschnitt bescherte den GÃ¤sten in der 23. Minute das erste Powerplay. Feser scheiterte mit einer guten Gelegenheit an Jenike. Wieder vollzÃ¤hlig (26.) verpasste Cornel vÃ¶llig frei vor Strahlmeier das zweite Iserlohner Tor. Das Spiel wurde etwas hektischer und die nÃ¤chste Iserlohner Strafe (29.; erneut Niehus) trug auch nicht zur Beruhigung auf dem Eis und auf den RÃ¤ngen bei. Mit Bravour Ã¼berstanden die Hausherren aber auch diese Strafe gegen Machacek & Co. Melchioris Stockschlag ahndeten die Referees in der 32. Minute mit der nÃ¤chsten Wolfsburger Strafe. Das Duo Prow / Gaudet hatte allerdings in dieser Phase die grÃ¶ÃŸte Chance fÃ¼r die GÃ¤ste in Unterzahl. Napravnik (37.) setzte eine gute Konterchance neben das Tor der VW-StÃ¤dter. Es blieb auch nach vierzig Minuten beim knappen 1:0, trotz turbulenter Szenen im Iserlohner Torraum vor der Sirene.

Smith gleicht aus

Kampf war im Schlussdrittel auf beiden Seiten Trumpf. Zugleich ergaben sich in den ersten Minuten kaum Torchancen, da beide Teams auch darauf bedacht waren keine Fehler zu begehen. Iserlohns KapitÃ¤n Fischbuch (47.) verzog und Camara fand frei vor der Wolfsburger Kiste (48.) in Strahlmeier seinen Meister. Und auch Thomas (49.) fand nicht die LÃ¼cke vor â€žStrahliâ€œ. Auf der anderen Seite war Jenike gegen RuckdÃ¤schel auf dem Posten. Nachdem TÃ¶rnqvist und Salsten ebenfalls gescheitert waren, setzten die Grizzlys zum Konter (51.) an und Smith netzte halbhoch ins lange Eck zum 1:1 ein. Tempo und Kampfgeist waren weiterhin hoch. In der Crunchtime ergaben sich noch Chancen fÃ¼r Iserlohns Eisenmenger (57.), Salsten (58.), sowie Boland und Napravnik (beide 59.). Sie blieben an der vielbeinigen â€žAbwehrketteâ€œ vor Strahlmeier hÃ¤ngen. Es reichte fÃ¼r kein Team mehr zum â€žDreierâ€œ in der regulÃ¤ren Spielzeit.

Wood setzt den Schlusspunkt

In der anschlieÃŸenden VerlÃ¤ngerung netzte Wood nach 1:26 Minuten und nach einem cleveren Spielaufbau als letztes Glied in der Kombinationskette ins linke Eck zum 2:1 Siegtreffer ein. Zwei Punkte bleiben damit am Seilersee, einer geht mit in den VW-Bus.

Die 4967 Zuschauer sahen in der Eissporthalle Iserlohn ein spannendes, kampfbetontes und temporeiches Spiel. Die TorhÃ¼ter Jenike (95,24%) und Strahlmeier (92,31) ragten mit starken Fangquoten heraus. Die meiste Eiszeit sammelten an diesem Abend Iserlohns Defender Ugbekile (24:03 Min.) und Grizzlys-Verteidiger Thompson (20:53 Min.).

So geht es weiter / Tabelle

Eine groÃŸe Kulisse mit Ã¼ber 18.000 Zuschauern ist fÃ¼r das Spiel der Roosters am Sonntag (16:30 Uhr) in KÃ¶ln zu erwarten. Die Haie kÃ¶nnten mit einem weitere Sieg ihren eigenen Klubrekord von aktuell dreizehn Siegen am StÃ¼ck toppen. Wolfsburg empfÃ¤ngt ab 14 Uhr die EisbÃ¤ren Berlin.

FÃ¼r die Roosters geht es bis zur Olympiapause weiter mit den Partien am 23. Januar in Dresden. Am Sonntag, den 25. Januar werden die Straubing Tigers mit einem Fan-Sonderzug in der Waldstadt erwartet und zwei Tage spÃ¤ter beziehen die Adler Mannheim die GÃ¤stekabine in der Eissporthalle.

In der Tabelle bleiben die Grizzlys auf Platz acht. Iserlohn hat als weiterhin ZwÃ¶lfter acht Punkte RÃ¼ckstand auf die Playoffs. Der Vorsprung auf Frankfurt betrÃ¤gt acht und auf Schlusslicht Dresden schon zwanzig ZÃ¤hler.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel





Statistik

Tore: 1:0 (14:54) Napravnik (Niehus), 1:1 (50:55) Smith (White/Prow), 2:1 (61:26) Wood (Fischbuch/Camara)

Strafen: 4 – 4

SchÃ¼sse aufs Tor: 26 – 21

SchÃ¼sse insgesamt: 48 – 45

Schiedsrichter: Iwert, MacFarlane (Ponomarjow, Giesen)

Zuschauer: 4.967

Iserlohn: Jenike â€“ Ugbekile, Norell; Niehus Wood; Lassen, HuÃŸ; Radionovs â€“ Boland, Eisenmenger, Thomas; Borzecki, Cornel, Fischbuch; Camara, Neumann, TÃ¶rnqvist; Napravnik, Salsten, Geiger

Wolfsburg: Strahlmeier â€“ MÃ¶ser, Thompson; Pfohl, Melchiori; Krupp, Prow; Hafenrichter â€“ Hayhurst, Smith, Lynch; Machacek, Gaudet, Schinko; White, Feser, Ramoser; RuckdÃ¤schel, Chrobot, Dumont

Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg (16.01.2026)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!