Kurzfristige Absage des Heim-Testspiels bei den LÃ¶wen Frankfurt – Patrick BuzÃ¡s lÃ¶st Vertrag auf!

Frankfurt. (PM Löwen) Das für heute Abend angesetzte Heim-Testspiel gegen den EV Landshut muss coronabedingt abgesagt werden.

Auch die Partie am Sonntag, den 12.09.2021, in Freiburg wird nicht stattfinden. Ob diese Spiele wiederholt werden bzw. wie die Saisonvorbereitung weitergeht, entscheidet sich erst noch und hängt insbesondere von den aktuell laufenden, engen Abstimmungen mit dem Gesundheitsamt Frankfurt ab.

Die Betroffenen sind selbstverständlich in ärztlicher Betreuung und befinden sich in häuslicher Quarantäne – bis auf leichte Symptome geht es allen Infizierten zum aktuellen Stand gut, da sie geimpft waren. Das sportliche Team der Löwen befindet sich trotzdem vorsorglich vollständig in Quarantäne.

Des Weiteren aus dem sportlichen Bereich: Patrick Buzás und die Löwen Frankfurt haben einvernehmlich die zwischen ihnen bestehenden vertraglichen Verbindungen aufgelöst – über die näheren Einzelheiten haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das gesamte Löwen-Rudel ist maßlos enttäuscht, dass wir uns heute Abend nicht wiedersehen können! Dieses Event haben wir monatelang herbeigesehnt und sehr intensiv vorbereitet. Wir sind konsterniert, dass dieser Fall jetzt eingetreten ist, hoffen aber, dass wir uns so schnell wie möglich doch endlich wiedersehen können.