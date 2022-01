Kurzfristig umgeplant: DSC spielt zuhause gegen Rosenheim â€“ 1333 Zuschauer mÃ¶glich

Deggendorf. (PM DSC) Eigentlich hätte für den Sonntag das Auswärtsspiel in Regensburg auf dem Spielplan gestanden. Nachdem die Oberpfälzer passen müssen, wurde kurzfristig umgeplant....

Nachdem die Oberpfälzer passen müssen, wurde kurzfristig umgeplant. Jetzt sind die Starbulls aus Rosenheim am 30.11.2022 ab 18:45 Uhr zu Gast in der Festung an der Trat. Nach den Lockerungen für Sportveranstaltungen, dürfen bis zu 1333 Zuschauer ins Deggendorfer Eisstadion.

Nun trifft die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger also auf den Tabellenzweiten der Oberliga Süd. Die Starbulls gelten als Aufstiegsanwärter und sehen sich offenbar selbst in dieser Rolle.

Vor Ende der Wechselzeit am 31. Januar wurde die Mannschaft von John Sicinski nochmals namhaft verstärkt. Als 3. Ausländer wurde der Kanadier Brock Trotter aus Rumänien verpflichtet. In der Vita des Angreifers finden sich prominente Stationen in der NHL, AHL, KHL und europäischen Topligen. Dazu kommt mit Brett Schaefer ein junger Deutsch-Kanadier, der einen überraschenden Geburtsort im Pass stehen hat: Deggendorf! Dort war sein Vater Steven Schaefer Ende der 90er Jahr für 4 Spielzeiten auf dem Eis, ehe eine schwere Schulterverletzung dessen Karriere abrupt beendet hatte. Zuletzt spielte der 23-Jährige für die Wilfrid Laurier Universität.

Für den Deggendorfer SC wird der kanadische Neuzugang Cheyne Matheson endlich sein Heimdebüt geben können. Erwartet wird auch das Comeback der zuletzt verletzt fehlenden Silvan Heiß und Thomas Pielmeier.

Für die Zuschauer, die sicher gespannt dem 1. Heimspiel seit dem 9. Januar entgegenfiebern gibt es gute Nachrichten, was die Corona-Regeln angeht. Ab sofort sind unter den gewohnten 2G-Plus-Voraussetzungen wieder eine Auslastung von 50% möglich. Somit dürfen ab dem Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim wieder 1.333 Zuschauer in die Festung an der Trat.

Zusätzlich ergeben sich folgende Änderungen:

• Dauerkarten haben wieder ihre reguläre Gültigkeit, die zusätzliche Anmeldung entfällt. Dafür wurden im Gegenzug die freien SpradeTV-Zugänge wieder deaktiviert.

• Das Abstandsgebot entfällt.

• Geboosterte Zuschauer brauchen keinen tagesaktuellen Corona-Test.

• Dauerkarten können über Clubsale online wieder weiterverkauft werden.

• Ausschank von Alkohol bis zu einer Zuschauerzahl von 1000.

• Weiterhin FFP2-Pflicht.

• Einzeltickets können nur personalisiert im Online-Ticketshop bestellt werden.

Der Ticketverkauf hat bereits begonnen. Karten für das Duell gegen die Starbulls Rosenheim können unter folgendem Link bestellt werden: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deggen-shop/

Spielbeginn ist am 30.01.2022 um 18:45 Uhr. Wie immer wird die Partie auch live auf Sprade-TV übertragen.