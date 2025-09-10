Kurz vor dem Saisonstart schlägt das Verletzungspech bei den Towerstars zu

Ravensburg. (PM Towerstars) Bislang sind die Ravensburg Towerstars gut durch die Vorbereitung gekommen – auch aus physischer Sicht.

Nun hat das Verletzungspech jedoch zugeschlagen: Denis Pfaffengut und Thomas Reichel wurde eine mehrwöchige Zwangspause verordnet.

Sowohl Verteidiger Denis Pfaffengut als auch Sturm-Neuzugang Thomas Reichel fehlten bereits am vergangenen Sonntag beim Testspiel gegen Regensburg. Nachgelagerte Untersuchungen in der Sportklinik Ravensburg brachten leider einen Befund, der eine Trainings- und Spielpause unabdingbar macht. Die Dauer wird sowohl bei Denis Pfaffengut als auch bei Thomas Reichel mit mehreren Wochen beziffert. Damit fehlen beide auch zum Start der DEL2-Hauptrunde ab dem 19. September.