Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Injury list Kurz vor dem Saisonstart schlägt das Verletzungspech bei den Towerstars zu
Injury listRavensburg Towerstars

Kurz vor dem Saisonstart schlägt das Verletzungspech bei den Towerstars zu

10. September 20251 Mins read54
Share
Denis Pfaffengut - © Kim Enderle
Share

Ravensburg. (PM Towerstars) Bislang sind die Ravensburg Towerstars gut durch die Vorbereitung gekommen – auch aus physischer Sicht.

Nun hat das Verletzungspech jedoch zugeschlagen: Denis Pfaffengut und Thomas Reichel wurde eine mehrwöchige Zwangspause verordnet.

Sowohl Verteidiger Denis Pfaffengut als auch Sturm-Neuzugang Thomas Reichel fehlten bereits am vergangenen Sonntag beim Testspiel gegen Regensburg. Nachgelagerte Untersuchungen in der Sportklinik Ravensburg brachten leider einen Befund, der eine Trainings- und Spielpause unabdingbar macht. Die Dauer wird sowohl bei Denis Pfaffengut als auch bei Thomas Reichel mit mehreren Wochen beziffert. Damit fehlen beide auch zum Start der DEL2-Hauptrunde ab dem 19. September.

2261
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Eishockey pur in Erding

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Eispiraten CrimmitschauInjury list

Hiobsbotschaft: Tim Lutz fehlt den Eispiraten lange

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau müssen eine anderthalb Woche vor dem...

By9. September 2025
EHC Black Wings LinzInjury list

Linz: Zwei Monate Pause für Sean Collins

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz müssen zum Start...

By9. September 2025
Eisbären RegensburgRavensburg Towerstars

Ravensburg Towerstars holen sich fast kippendes Testspiel gegen die Eisbären zurück

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben auch das fünfte von bislang...

By8. September 2025
Injury listRatinger Ice AliensTransfermarkt GER

Nächste Hiobsbotschaft für den Kader der Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Tobi Brazda, dessen Schulterverletzung aus der letzten Saison...

By6. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten