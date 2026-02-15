Kuriose Schlussphase mit fünf Treffern: 3:5! Eispiraten unterliegen Düsseldorf

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr Heimspiel im Rahmen des Kids-Club-Spieltages gegen die Düsseldorfer EG mit 3:5 verloren.

Vor gut gefüllten Rängen im Sahnpark mussten sich die Westsachsen den Rheinländern geschlagen geben, die von zahlreichen Fans unterstützt wurden, die per Sonderzug angereist waren.

Nach zweimonatiger Pause feierte Nikolas Biggins sein Comeback im Trikot der Eispiraten und rückte für den angeschlagenen Robin Věber in den Kader. Die Zuschauer sahen dann von Beginn an eine intensive und ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften erspielten sich gute Offensivaktionen, ohne jedoch Kapital daraus schlagen zu können. DEG-Schlussmann Ryan Bednard und Eispiraten-Goalie Kevin Reich zeigten sich mehrfach auf dem Posten und verhinderten frühe Treffer. Die besten Möglichkeiten für Crimmitschau vergaben Till Michel aus der Nahdistanz sowie Louis Brune mit einem gefährlichen Abschluss.

Einen Traumstart erwischten die Eispiraten im zweiten Drittel. In Überzahl kombinierten die Hausherren sehenswert, ehe Dylan Wruck nur 37 Sekunden nach Wiederbeginn die Lücke fand und zum 1:0 einschoss (21.). In der Folge setzten sich die Westsachsen immer wieder im Drittel der Gäste fest, doch weitere gute Chancen durch Corey Mackin, Gregory Kreutzer oder Ladislav Zikmund blieben ungenutzt. Das sollte sich rächen: Nach 34 Minuten traf Kevin Orendorz mit einem präzisen Schuss in den Winkel zum 1:1-Ausgleich – Kevin Reich war machtlos.

Im dritten Drittel blieb die Partie zunächst offen – in der 52. Minute nutzte die DEG jedoch eine Überzahlsituation konsequent aus: Ex-Eispirat Max Balinson traf von der halbrechten Seite zur 1:2-Führung. Die Eispiraten bemühten sich um eine schnelle Antwort, wirkten jedoch zunehmend verunsichert. Ein Rebound von Tim McGauley stellte Ryan Bednard noch einmal vor Probleme, doch der Düsseldorfer Keeper blieb Sieger.

In der Schlussphase überschlugen sich schließlich die Ereignisse. Zunächst traf Erik Brown in der 59. Minute ins leere Tor zum 1:3, nur Sekunden später erhöhte Ture Linden ebenfalls per Empty-Net-Treffer auf 1:4. Crimmitschau gab sich jedoch nicht auf: Denis Shevyrin setzte mit einer sehenswerten Einzelaktion ein Zeichen und verkürzte auf 2:4. Eispiraten-Coach Jussi Tuores nahm daraufhin erneut Kevin Reich vom Eis, um mit einem zusätzlichen Feldspieler Druck aufzubauen. Doch der Plan ging nicht auf – Erik Bradford traf direkt nach einem Bully zum 2:5 (60.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Sebastian Streu, der fünf Sekunden vor dem Ende in doppelter Überzahl zum 3:5-Endstand einschoss.

Trotz einer engagierten Leistung und zwischenzeitlicher Führung mussten sich die Eispiraten am Ende einer effizienten Düsseldorfer Mannschaft geschlagen geben und bleiben an diesem Wochenende somit ohne Punkte.

Torfolge (0:0, 1:1, 2:4):

1:0 Dylan Wruck (Adam McCormick) 20:37 – PP1

1:1 Kevin Orendorz (Ture Linden, Leon Niederberger) 33:56

1:2 Max Balinson (Erik Bradford, Maximilian Faber) 51:39 – PP1

1:3 Erik Brown (Erik Bradford) 58:07 – EN

1:4 Ture Linden (Erik Bradford) 58:34 – SH1 – EN

2:4 Denis Shevyrin 58:58 – PP1

2:5 Erik Bradford 59:13 – SH2 – EN

3:5 Sebastian Streu 59:55 – PP2 – EA

Zuschauer: 3.708

