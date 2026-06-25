Kuqi bleibt auch 2026/27 ein Wolf

Selb. (PM Wölfe) Mit Fabjon Kuqi bleibt ein Routinier den Wölfen treu, der für weitere Stabilität im Kader sorgt.

In der vergangenen Saison erzielte der 25 Jährige 14 Tore und 11 Assists und war damit ein wichtiger Bestandteil der Selber Offensive.

Wichtiger Baustein für die Zukunft

Als Fabjon Kuqi im Sommer 2025 fest nach Selb wechselte, war schnell zu erkennen, welche Qualitäten der Stürmer mitbringt. Mit seiner läuferischen Stärke, seiner taktischen Disziplin und seiner mannschaftsdienlichen Spielweise entwickelte er sich rasch zu einem wichtigen Faktor im Wolfsrudel. Dabei überzeugte er nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits davon als Teamplayer mit Führungspersönlichkeit. In seiner ersten kompletten Saison im Wölfe-Trikot gehörte der Angreifer zu den konstanten Leistungsträgern und trug mit seinen Treffern und Vorlagen maßgeblich zum Erreichen der Playoffs bei.

Über die Vertragsverlängerung sagt Kuqi: “In Selb gefällt es mir sehr gut. Die Stimmung in unserer Mannschaft ist super, wir harmonieren zusammen wirklich gut und das familiäre Umfeld hier ist mir sehr wichtig.”

Auch Frank Hördler, sportlicher Leiter der Selber Wölfe, freut sich über die weitere Zusammenarbeit: “Ich freue mich riesig, dass Fabjon weiterhin ein Teil unseres Wolfsrudels bleibt. Er hat in der vergangenen Saison mit viel Einsatz und Leidenschaft gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt und wie wichtig er für unsere Mannschaft ist. Umso bitterer war es, dass ihn seine Verletzung ausgebremst hat – wir hätten mit Sicherheit noch viele starke Momente von ihm gesehen. Umso mehr wünsche ich mir für ihn, dass er in der kommenden Saison gesund bleibt und mit voller Energie zeigen kann, was in ihm steckt.”

Grundstein gelegt – Große Ziele für die neue Saison

Das Erreichen des Playoff-Viertelfinales war für die Selber Wölfe ein wichtiger Schritt in der abgelaufenen Saison. Auch wenn der Angreifer zwischenzeitlich verletzungsbedingt pausieren musste, konnte er seinen Beitrag zum erfolgreichen Saisonverlauf leisten und blickt optimistisch auf die kommenden Aufgaben.

“Mit der Mannschaftsleistung bin ich sehr zufrieden. Das Erreichen des Viertelfinales war ein sehr guter Anfang und ein guter Grundstein für die nächsten Jahre, auf dem wir die kommende Saison aufbauen können. Für mich persönlich lief es eigentlich sehr gut. Leider hat mich die Verletzung etwas zurück geworfen, was ich mir natürlich anders vorgestellt habe.”

Mit Blick auf die kommende Spielzeit schaut Kuqi optimistisch nach vorne und setzt sich gemeinsam mit dem Team hohe Ziele.

“Ich bin sehr überzeugt von unserer Mannschaft und habe große Ziele. Mit der Mannschaft können wir es weit bringen. Ich selbst möchte eine verletzungsfreie Saison spielen, mit vielen Toren.”

Fans als wichtiger Rückhalt

Nicht nur innerhalb der Mannschaft fühlt sich der Angreifer wohl. Auch die Unterstützung von den Rängen weiß er zu schätzen. Vor allem in den Playoffs konnten die Wölfe auf eine lautstarke Kulisse bauen, die der Mannschaft zusätzlichen Rückenwind verlieh. Für Kuqi spielen die Fans deshalb eine wichtige Rolle für den Erfolg des Teams.

“Die Stimmung in der Halle war in jedem Playoff-Spiel hammer. Genau diesen Support brauchen wir in den Playoffs und auch während der Saison. Denn unsere Fans sind unser Rückhalt.”

Der Stürmer nutzt nun die Sommermonate, um Kraft für die kommende Spielzeit zu tanken. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird er Zeit bei seiner Familie verbringen und gleichzeitig Grundlagen für die Vorbereitung auf die neue Saison legen.

“Meinen Sommer verbringe ich wie jedes Jahr in Kosovo bei meiner Familie und in meiner Heimat in Bietigheim, wo ich mich für die kommende Saison fit mache.”

Fabjon Kuqi

Geburtstag: 08.03.2001

Geburtsort: München

Größe: 1,85 m

Gewicht: 86 kg

Seine Karriere in Zahlen

Source: Fabjon Kuqi @ Elite Prospects

322 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro