National League EV Zug KÃ¼nzle verlÃ¤ngert beim EVZ um zwei Jahre
EV ZugTransfers

KÃ¼nzle verlÃ¤ngert beim EVZ um zwei Jahre

24. November 20251 Mins read53
Mike KÃ¼nzle #73 (EV Zug) - Â© Philipp Hegglin/ EV Zug Official
Zug. (PM EVZ) StÃ¼rmer Mike KÃ¼nzle unterzeichnet bei den Zugern eine VertragsverlÃ¤ngerung bis 2028.

Der 31-jÃ¤hrige KÃ¼nzle stiess im Sommer 2023 zum EVZ und erzielte fÃ¼r die Zuger in bisher 71 National League Partien 19 Tore und 20 Assists. In der aktuellen Saison hatte sich der sogenannte Knopf Ende Oktober gegen Ajoie gelÃ¶st, als der PowerstÃ¼rmer einen Hattrick erzielte und fÃ¼r zwei Treffer den Assist lieferte. Seither hat KÃ¼nzle in der Meisterschaft weitere vier Punkte gesammelt und auch im Champions Hockey League-Achtelfinal gegen Prag je ein Tor geschossen und vorbereitet.

Jetzt ist klar: Der ZÃ¼rcher wird noch mindestens bis 2028 fÃ¼r die Zuger auf Punktejagd gehen â€“ der Ende Saison auslaufende Vertrag wird um zwei Jahre verlÃ¤ngert. Â«Ich fÃ¼hle mich sehr wohl in Zug und freue mich sehr, dass ich weiterhin Teil der EVZ Familie bleiben darfÂ», sagt KÃ¼nzle zu seinem Verbleib am Zugersee. Â«Die Ziele in Zug sind klar: Wir wollen Titel gewinnen â€“ und ich mÃ¶chte meinen Teil dazu beitragen.Â»

506
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Einvernehmliche VertragsauflÃ¶sung beim EHC Freiburg

