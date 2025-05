Kubalik fÃ¼r zwei Jahre zum EVZ

Zug. (PM EVZ) Der EVZ verpflichtet den tschechischen Stürmer Dominik Kubalík bis 2027.

In der vergangenen Saison hat sich Dominik Kubalík beim HC Ambrì-Piotta zum Top Scorer der Biancoblù und ligaweit besten Torschützen der Qualifikation gekrönt. Nun wird der 29-jährige Weltmeister von 2024 in den nächsten zwei Jahren für den EVZ auf Punktejagd gehen.

Der grossgewachsene Flügelspieler (187cm, 86kg) bringt nicht nur Torgefährlichkeit sondern auch viel internationale Erfahrung mit nach Zug: Vor seiner Rückkehr in die Schweiz spielte der Tscheche während fünf Jahren für die Chicago Blackhawks, die Detroit Red Wings und die Ottawa Senators in der NHL. Nach seinem NHL-Debüt am 4. Oktober 2019 sammelte er in 366 Partien 184 Punkte (97 Tore, 87 Assists).

Mit der tschechischen Nationalmannschaft holte der in Pilsen gross gewordene Kubalík im Mai 2024 an der Heim-WM im Final gegen die Schweiz die Goldmedaille. Insgesamt stand er bereits 188 Mal für sein Land im Einsatz, erzielte dabei 79 Tore und lieferte 52 Vorlagen.

«Dominik ist ein erfahrener Spieler mit Führungsqualitäten. Er wird für uns mit seiner Schnelligkeit, seiner Spielintelligenz und seinem Schuss eine Verstärkung auf der Flügelposition sein», sagt General Manager Reto Kläy über den Neuzugang. «Bei einem Spieler seines Kalibers ist aber natürlich auch die NHL immer ein Thema und wir sind uns des Risikos bewusst, dass Dominik den erneuten Schritt nach Nordamerika wagen würde, sollte er ein entsprechendes Angebot erhalten.»

