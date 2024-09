KSW IceFighters verstärken sich mit Jesper Alasaari

Leipzig. (PM IceFighters) Verteidiger Jesper Alasaari schließt sich ab sofort den KSW IceFighters Leipzig an. Der 28-jährige Schwede wechselt vom österreichischen Team EHC Lustenau...

Leipzig. (PM IceFighters) Verteidiger Jesper Alasaari schließt sich ab sofort den KSW IceFighters Leipzig an.

Der 28-jährige Schwede wechselt vom österreichischen Team EHC Lustenau aus der Alps Hockey League in die Oberliga Nord.

Der 1,91 m große und 98 kg schwere Linksschütze hat in seiner Heimatstadt Karlskoga mit dem Eishockey begonnen, dort die Nachwuchsstationen durchlaufen und für BIK Karlskoga mehrere Jahren in der HockeyAllsvenskan, der zweithöchsten schwedischen Liga, gespielt. Auch auf mehrere Spiele in der höchsten Spielklasse Schwedens kann Leipzigs Neuzugang verweisen. Es folgten Stationen in den höchsten Ligen des Vereinigten Königreichs (Guilford Flames) und Dänemarks (Herlev Eagles) an, bevor Alasaari nach Lustenau wechselte. Dort konnte der Verteidiger in der vergangenen Saison in Hauptrunde und Playoffs in 37 Spielen 46 Scorerpunkte erzielen.

„Jesper ist ein Zwei-Wege-Verteidiger mit beeindruckenden Qualitäten sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Wir sind froh, dass wir ihn vom Standort Leipzig überzeugen konnten und heißen ihn hier herzlich willkommen“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach. Der kurzfristige Transfer war nötig geworden, nachdem sich Leipzigs Finne Sebastian Moberg am vergangenen Wochenende verletzt hatte und nach seiner Operation für unbestimmte Zeit ausfällt. „Durch die Verpflichtung von Jesper Alasaari haben wir die entstandene Lücke im Kader somit schließen können“, schätzt Schilbach ein.

Bei den beiden Vorbereitungsspielen am kommenden Wochenende (Freitag bei Slavia Prag und Sonntag zuhause gegen die Eispiraten Crimmitschau) wird Leipzigs neuer Schwede allerdings noch nicht mitspielen.