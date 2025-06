KSW IceFighters verstÃ¤rken Abwehr mit Samuel Mantsch

Leipzig. (PM IceFighters) Aus der Oberliga Süd in die Nordstaffel zieht es Verteidiger Samuel Mantsch, der von den Stuttgart Rebels zu den KSW IceFighters Leipzig wechselt.

Der 21-jährige Linksschütze erhielt seine sportliche Ausbildung beim ERC Ingolstadt und spielte anschließend drei Jahre für die U18 der Junior Capitals in Wien. In der letzten seiner drei Saisons in Wien hatte Leipzigs neuer Verteidiger auch zahlreiche Einsätze in der Alps Hockey League und absolvierte auch einige Spiele in der ICE Hockey League (International Central European Hockey League).

Anschließend wechselte Samuel Mantsch in der Oberliga Süd, wo er zunächst zwei Spielzeiten für die Passau Black Hawks und eine Saison für die Stuttgart Rebels auflief.

„Trotz seiner erst 21 Jahre hat Samuel bereits über 150 Profispiele absolviert und bringt daher schon jede Menge Erfahrung mit. Wir werden ihm in Leipzig die Möglichkeit bieten, sich sportlich weiterzuentwickeln und sein großes Potenzial noch mehr auszuschöpfen“, sagt André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters Leipzig, über den Neuzugang aus Stuttgart.

