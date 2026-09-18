KSW IceFighters verpflichten Richard Samigullin und kooperieren mit Harzer Falken

Leipzig. (PM IceFighters) Angreifer Richard Samigullin wechselt zu den KSW IceFighters Leipzig.

Der in Wolfenbüttel geborene Deutsch-Russe absolvierte Nachwuchsstationen in Wolfsburg, Svetlogorets (RUS), Berlin, Düsseldorf und Iserlohn. In der Saison 2024/2025 hatte der Rechtsschütze bereits erste Einsätze in der Oberliga Nord (Herne Miners) und stand in der vergangenen Saison für die Eagles Essen-West auf dem Eis, bevor er im Sommer zu den Harzer Falken wechselte. Vom Braunlager Regionalligisten wechselt der 21-jährige nun nach Leipzig, bleibt mittels Förderlizenz weiterhin für die Harzer Falken spielberechtigt. Dieser Transfer ist Teil einer größeren Kooperation beider Vereine sowohl auf sportlicher als auch auf kaufmännischer und organisatorischer Ebene.

„Wir hatten in den vergangenen Wochen und Monaten einen sehr guten und konstruktiven Austausch mit den Verantwortlichen in Braunlage. Richard Samigullin, der mit unserem Team die gesamte Vorbereitung bestritten hat, hat uns absolut überzeugt. Daher freuen wir uns, in der kommenden Saison auch auf ihn setzen zu können. Dass er auch für die Falken spielberechtigt ist, hilft beiden Kooperationspartnern und natürlich dem Spieler weiter. Wir planen, auch weitere unserer jungen Spieler mit einer Förderlizenz für die Harzer Falken auszustatten. Welche das sind, ist noch in der Klärung“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

655 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht