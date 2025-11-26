Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
KSW IceFighters stellen Headcoach Patric Wener frei

26. November 20251 Mins read62
Patric Wener - Â© GEPA pictures/ Sebastian Krauss
Leipzig. (PM IceFighters) Eishockey-Oberligist KSW IceFighters Leipzig hat auf die sportliche Talfahrt mit nur zwei Siegen aus den letzten acht Spielen reagiert und Headcoach Patric Wener mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

â€žWir sind Ã¼berzeugt, dass sich unser Team in den letzten Wochen deutlich unter Wert verkauft hat und viel besseres Eishockey spielen kann. Durch einen Wechsel auf der Cheftrainerposition erhoffen wir uns neue Impulse fÃ¼r die Mannschaft, mehr Selbstvertrauen und eine damit verbundene deutliche Leistungssteigerungâ€œ, so AndrÃ© Schilbach, sportlicher Leiter der KSW IceFighters, der gleichzeitig betont, dass die Entscheidung fÃ¼r diesen Wechsel auf der Trainerposition bereits vor dem gestrigen AuswÃ¤rtssieg in Herne gefallen sei.

GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Thomas Potrzebski: â€žWir danken Patric fÃ¼r die hier geleistete Arbeit. Er ist ein untadeliger Sportsmann, den wir menschlich und fachlich sehr zu schÃ¤tzen gelernt haben. Patric Wener hat uns als Headcoach in der Spielzeit 2024/2025 zur erfolgreichsten Saison in der 15-jÃ¤hrigen IceFighters-Historie gefÃ¼hrt und in den knapp eineinhalb Jahren seiner Amtszeit eine wichtige Grundlage geschaffen, auf der ein Nachfolger aufbauen kann.â€œ

Wer neuer Headcoach der KSW IceFighters wird, soll am morgigen Donnerstag bekanntgegeben werden.

546
