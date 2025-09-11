Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord IceFighters Leipzig KSW IceFighters Leipzig verpflichten Darek Hejcman
IceFighters LeipzigTransfermarkt GER

KSW IceFighters Leipzig verpflichten Darek Hejcman

11. September 20251 Mins read61
Share
© Sportfoto-Sale (SD)
Share

Leipzig. (PM IceFighters) Mit dem Tschechen Darek Hejcman verpflichten die KSW IceFighters Leipzig einen weiteren Kontingentspieler.

Der Stürmer wechselt von Piráti Chomutov aus der zweithöchsten tschechischen Spielklasse zum Leipziger Oberligisten.

„Wir mussten kurzfristig handeln, denn Marek Brada fällt nach einem Trainingsunfall auf unbestimmte Zeit aus und auch bei Emil Aronsson ist noch nicht abzusehen, wann er wieder zum Team stoßen kann. Dass Darek verfügbar war, kam uns daher gut gelegen und wir sind sicher, dass er das Team mit seinen sehr guten läuferischen und taktischen Fähigkeiten auf der Centerposition spürbar verstärken wird“, so André Schilbach, sportlicher Leiter der KSW IceFighters.

Der 30-jährige Rechtsschütze Darek Hejcman stammt aus der nordböhmischen Stadt Chomutov, wo er den Eishockeysport erlernte und die Nachwuchsstationen absolvierte – bis hin zu Berufungen in die tschechische U19-Nationalmannschaft. In der Extraliga, der höchsten tschechischen Spielklasse, stand er 59 Mal auf dem Eis – für Chomutov sowie für den mehrfachen tschechischen Meister Berani Zlín. Hinzu kommen fast 500 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse seines Landes. Neben Chomutov und Zlín gehörten dort auch die Teams in Kadaň und Přerov zu seinen Karrierestationen.

Die IceFighters heißen Darek Hejcman herzlich willkommen in Leipzig und wünschen Marek Brada und Emil Aronsson gute und schnelle Genesung.

2320
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Auftakt zur MyHockey-League-Saison 2025/2026

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EC Pfaffenhofen IceHogsTransfermarkt GER

ECP testet zweimal auf eigenem Eis

Pfaffenhofen. (oex) Nach einem Trainingslager in Berchtesgaden und einer ersten anstrengenden Woche...

By11. September 2025
! +EHC Red Bull MünchenTransfermarkt GER

Red Bull München verpflichtet Weltmeister und Olympiasieger

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat mit Ville...

By11. September 2025
ESV BuchloeTransfermarkt GER

Nochmals Verstärkung für die Pirates-Defensive kurz vor dem Testspielstart

Buchloe. (chs) Lange dauert es nicht mehr bis die Buchloer Piraten nach...

By10. September 2025
! +Düsseldorfer EGTransfermarkt GER

Paukenschlag in Düsseldorf: Ryan Olsen freigestellt! – DEG verpflichtet Joel Hofmann fest

Düsseldorf. (PM DEG / EM) Die Düsseldorfer EG hat Stürmer Joel Hofmann...

By10. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten