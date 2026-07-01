KSW IceFighters feiern 125 Jahre Eishockeysport in Leipzig / Dauerbrenner Eric Hoffmann bleibt

Leipzig. (PM IceFighters) Die KSW IceFighters Leipzig feiern in der Saison 2026/2027 das Jubiläum „125 Jahre Eishockeysport in Leipzig“.

Im Jahr 1901 gründeten Leipziger Sportenthusiasten rund um die Brüder Arthur und Wilhelm Schomburgk den „Leipziger Sportclub“, in dem zunächst ausschließlich Eishockey (damals allerdings noch mit Ball) gespielt wurde, bevor weitere Sportarten hinzukamen. Gespielt wurde auf dem zugefrorenen Teich des König-Albert-Parks, der mittlerweile Clara-Zetkin-Park heißt. In den folgenden Jahrzehnten wurde nicht nur – nach nordamerikanischem Vorbild – aus dem Ball eine Scheibe, sondern der hiesige Eishockeysport auch zu einem Exportartikel. Denn die Leipziger Eishockeyspieler traten als eines der besten deutschen Teams auch bei internationalen Begegnungen an – und das oftmals sehr erfolgreich.

„Wir wollen in der kommenden Saison gemeinsam mit den Fans und der interessierten Öffentlichkeit eine Zeitreise durch 125 Jahre Eishockeygeschichte in unserer Stadt unternehmen und ihnen die wechselvolle und interessante Historie in den verschiedenen Epochen näherbringen“, erläutert IceFighters-Geschäftsführer Thomas Potrzebski. Zum heute noch existierenden Leipziger Sport-Club 1901 e.V., der ebenfalls dieses Jubiläum feiert, wurde bereits Kontakt aufgenommen, um gemeinsame Aktivitäten zu planen. Auch das Sportmuseum Leipzig unterstützt den Blick in die Geschichte.

„Das Jubiläum wird in dieser Saison auf vielfältige Weise sichtbar sein. So haben wir zum Beispiel unsere Dauerkarten mit einem historischen Motiv versehen und in den spieltagsbezogenen Grafiken ist das Jubiläumslogo abgebildet. Auf unserer Website, in den sozialen Medien und im Stadionheft werden wir regelmäßig einen Blick in die Leipziger Eishockeygeschichte werfen. Höhepunkt wird Ende 2026 ein „Retro-Spieltag“, bei dem unser Team in eigens dafür entworfenen historisch anmutenden Trikots auflaufen wird“, verrät Thomas Potrzebski und verspricht: „Auch für unsere Anhänger wird es selbstverständlich eine Jubiläums-Kollektion im Fanshop geben.“

Die Fans werden intensiv eingebunden und im Laufe der Saison aufgerufen, ihre eigenen Erinnerungen an die Vergangenheit mit anderen teilen. Zudem sind seitens der Fans entsprechende Choreos geplant.

Goalie Eric Hoffmann nimmt zehnte IceFighters-Saison in Angriff

Eric Hoffmann hütet auch in der Saison 2026/2027 und damit in der zehnten Spielzeit in Folge das Tor der KSW IceFighters Leipzig. Der 29-jährige gebürtige Erzgebirgler ist damit nicht nur der dienstälteste Spieler im Dress der Leipziger sondern zudem auch der IceFighters-Torwart mit den meisten absolvierten Spielen. Darüber hinaus ist Eric Hoffmann in der kommenden Saison jener aktuelle Goalie mit der längsten ununterbrochenen Zugehörigkeit zu einem Oberliga-Team.

„Eric ist unverzichtbarer Bestandteil eines der besten Torhüter-Duos im Oberliga-Eishockey. Wir sind froh, auch in der kommenden Saison auf ihn setzen zu können – auf dem Eis und in der Geschäftsstelle, wo er den Bereich Ticketing verantwortet. Völlig zurecht ist „Hoffi“ auch ein Sympathieträger und eine Identifikationsfigur für unsere Fans“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Das letzte Heimspiel in der Saisonvorbereitung am 13. September wird für Eric Hoffmann auch eine Reise in die Vergangenheit, denn beim Gegner Schönheide begann vor über 20 Jahren die Eishockeylaufbahn von Leipzigs #31.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Eric Hoffmann @ Elite Prospects

369 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro