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KSW IceFighters binden Vincent Jiranek nach Try-out – Ein neuer Trainingsgast und ein weiteres Tryout beendet

2. September 20261 Mins read44
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Vincent Jiranek - © Sportfoto-Sale (DR)
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Leipzig. (PM IceFighters) Vincent Jiranek, der sich seit Mitte August im Try-out befand, erhält einen Vertrag bei den KSW IceFighters Leipzig.

Der 22-jährige gebürtige Nürnberger startete seine Eishockeykarriere in seiner Heimatstadt, bevor es ihn zu den weiteren Nachwuchsstationen Ingolstadt und Regensburg zog. Sein Oberligadebüt feierte er in der Saison 2022/2023 in Passau, zwei Spielzeiten in Heilbronn sowie eine in Höchstadt schlossen sich an.

„Wir haben in den vergangenen Wochen eine stetige Steigerung bei Vincent wahrgenommen und sind letztendlich zum Entschluss gekommen, in der kommenden Saison mit ihm zusammenarbeiten zu wollen. Neben seinen Fähigkeiten als Zwei-Wege-Stürmer spricht die trotz seiner erst 22 Jahre reichhaltige Oberligaerfahrung aus über 200 Spielen für ihn“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Beendet ist das Try-out hingegen für Alex Berger, dem die KSW IceFighters für seine weitere Karriere alles Gute und viel Erfolg wünschen. Als Trainingsgast zum Team gestoßen ist Joel Hofmann, der in der vergangenen Saison in der DEL2 bei der Düsseldorfer EG unter Vertrag stand. Der 21-jährige Angreifer soll bereits bei den kommenden beiden Testspielen in Selb sowie zuhause gegen denselben Gegner zum Einsatz kommen.

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