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Krymskiy bleibt beim ECDC an Bord

3. Juni 20261 Mins read15
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Nikita Krymskiy vom ECDC Memmingen - © City-Press
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Memmingen. (PM Indians) Mit Nikita Krymskiy bekommt der Angriff der Indians erneut Zuwachs.

Der 22 Jahre alte Angreifer wird auch in der kommenden Spielzeit zum Aufgebot der Memminger zählen und damit in sein zweites Jahr in der Maustadt gehen.

Der 1,83m große Stürmer mit russischen Wurzeln kam vor der letzten Saison aus Selb zu den Indians. Nachdem er dort bereits erste Erfahrungen in der DEL2 gesammelt hatte, wollte er sich bei den Rot-Weißen persönlich weiterentwickeln. Mit 24 Punkten in 48 Hauptrunden-Spielen ließ der Angreifer sein Potential dabei deutlich erkennen. Gerade in den Playoffs zeigte er aber noch einmal deutlich, zu was er in der Lage ist. Mit 12 Torbeteiligungen in 20 Partien konnte er seinen Punkteschnitt in der heißen Phase sogar weiter steigern und war an mehreren wichtigen Treffern direkt beteiligt. Nun bekommt Krymskiy, der eine der wichtigen U24-Stelles besetzen wird, eine neue Chance in der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Sven Müller: „Wir freuen uns, dass wir Nikita von einem Verbleib in Memmingen überzeugen konnten. Er hat sich in der letzten Saison immer mehr gesteigert, sodass wir ihm eine gute Rolle im neuen Team durchaus zutrauen. Er hat super Anlagen und bringt viel Energie aufs Eis, noch dazu weiß er bereits auf was es in der DEL2 ankommt. Gerade als U24-Spieler sind das perfekte Voraussetzungen für uns.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Nikita Krymskiy @ Elite Prospects

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