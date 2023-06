Kromp bleibt bei den Caps, Posch verlängert vorzeitig

Wien. (PM Capitals) Angreifer Christof Kromp bleibt den spusu Vienna Capitals erhalten. Der 25-jährige Zwei-Wege-Stürmer, der im Sommer 2021 aus Innsbruck in die Donaustadt...

Wien. (PM Capitals) Angreifer Christof Kromp bleibt den spusu Vienna Capitals erhalten.

Der 25-jährige Zwei-Wege-Stürmer, der im Sommer 2021 aus Innsbruck in die Donaustadt wechselte, verlängerte seinen Vertrag und gibt dem Caps-Kader somit weitere Tiefe. Verteidiger Bernhard Posch verlängerte seinen bestehenden Kontrakt indes vorzeitig langfristig.

Kromp: Anfänge in der Heimat

Der gebürtige Villacher Christof Kromp begann seine Karriere in der Nachwuchsabteilung des EC iDM Wärmepumpen VSV. Für die Profimannschaft der Adler debütierte Kromp in der Saison 2013/14 im Alter von 17 Jahren. In der darauffolgenden Saison wechselte der Kärntner für ein Jahr in die Jugendabteilung des schwedischen Klubs IF Troja-Ljungby. Nach 21 Punkten in 38 Spielen wurde der Villacher in der zweiten Runde des CHL Import Drafts von den Windsor Spitfires ausgewählt. Eine Knieverletzung verhinderte allerdings einen Wechsel nach Nordamerika. Mit der Spielzeit 2015/16 lief Kromp wieder für den VSV auf. Für die Villacher markierte der Zwei-Wege-Stürmer in insgesamt 150 Spielen 42 Scorer-Punkte (16 Tore + 26 Assists). Im Oktober 2019 schloss sich der Angreifer dem HC TIWAG Innsbruck an. In Tirol verbuchte Kromp 19 Zähler (7 Tore + 12 Assists) in 85 Partien.

Verletzungspech nach ansprechender erster Saison

Im Juni 2021 schloss sich der mannschaftsdienliche Zwei-Wege-Stürmer den spusu Vienna Capitals an. In seiner ersten Saison in der Bundeshauptstadt verzeichnete der Angreifer elf Punkte (2 Tore + 9 Assists) in insgesamt 55 Spielen. Die Spielzeit 2022/23 verlief gar nicht nach Wunsch des 25-Jährigen. Kromp verpasste Teile der Vorbereitung verletzungsbedingt und konnte erst am sechsten Saisonspiel der Caps in der win2day ICE Hockey League teilnehmen. Ende Oktober zog sich der Angreifer gegen den VSV eine Blessur im Gesicht zu. Das darauffolgende Spiel am 1. November 2022 gegen die Moser Medical Graz99ers sollte aufgrund einer schweren Oberkörperverletzung der letzte Saisoneinsatz des Kärntners sein. In acht Saisonspielen verbuchte der Pechvogel der abgelaufenen Saison eine Vorlage.

Kromp: Fühle mich in Wien extrem wohl

„Als ich das Angebot zur Vertragsverlängerung bekommen habe, musste ich nicht viel überlegen, da ich mich in Wien extrem fühle. Der Verbleib war für mich die erste Option. Ich habe in der letzten Saison leider nicht viel Glück gehabt. Das gehört leider zum Sport dazu, dafür arbeite ich in diesem Sommer umso härter, um für die nächste Saison in bester Verfassung zu sein“, sagt Caps-Angreifer Christof Kromp.

Steckbrief Christof Kromp

Position: Angriff

Geburtsdatum: 14.08.1997

Alter: 25 Jahre

Größe: 181 cm

Gewicht: 76 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich

Leistungsexplosion bei Eigenbauspieler Posch

Bernhard Posch schaffte in der vergangenen Saison den Durchbruch. Der Wiener, der vor der Spielzeit 2022/23 nur auf drei Spiele in der win2day ICE Hockey League zurückblicken konnte, absolvierte in der vergangenen Saison insgesamt 51 Partien. Posch gelang im vorletzten Spiel des Grunddurchgangs gegen den EC Red Bull Salzburg sein erstes Ligator. In den Playoffs ließ der 22-Jährige gegen den HCB Südtirol Alperia zwei weitere Treffer folgen, darunter den Gamewinner beim 2:1-Sieg in Halbfinalspiel drei. Die Leistungsexplosion des Caps-Eigenbauspielers wurde am 15. Dezember 2022 mit dem ersten von insgesamt drei Einsätzen für das ÖEHV-Team honoriert.

Steckbrief Bernhard Posch

Position: Verteidigung

Geburtsdatum: 22.01.2001

Alter: 22 Jahre

Größe: 190 cm

Gewicht: 93 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich

Derzeitiger Kader der spusu Vienna Capitals, Saison 2023/2024

Tor (2): Lorenz Widhalm (20, Ö), Sebastian Wraneschitz (21, Ö)

Defensive (8): Nico Brunner (30, Ö), Mario Fischer (34, Ö), Dominic Hackl (26, Ö), Timo Pallierer (22, Ö), Lukas Piff (22, Ö), Bernhard Posch (22, Ö), Stefan Warg (33, SWE), Niklas Würschl (23, Ö)

Offensive (12): Patrick Antal (22, Ö), Mathias Böhm (20, Ö), Hampus Eriksson (26, SWE), Niki Hartl (31, Ö), Lukas Kainz (27, Ö), Christof Kromp (25, Ö), Armin Preiser (22, Ö), Michal Stinil (24, CZE), Leon Wallner (20, Ö), Evan Weinger (26, USA), Leon Widhalm (20, Ö), Zintis Zusevics (29, Ö)

