Krise am Seilersee verschÃ¤rft sich! 2:5 Heimpleite der Roosters gegen Aufsteiger Bietigheim

Iserlohn. (MK) Die Krise der Iserlohn Roosters hat sich ein weiteres Mal extrem verschärft. Im so wichtigen Heimspiel gegen Aufsteiger Bietigheim unterlagen die Sauerländer mit 2:5.

Jasper hatte die Gäste (3.) früh in Führung gebracht. Ranford erhöhte im zweiten Abschnitt (25.) sogar auf 0:2. Iserlohn wie schon zuletzt mit großen Problemen im Spiel mit fünf gegen fünf Feldspielern. Adams Anschlusstreffer (34.) zum 1:2 hauchte den Roosters wieder Hoffnung ein, die Aubin (39.) mit dem 2:2 noch vor der zweiten Pause deutlich erhöhte. Ernüchternd aus Iserlohner Sicht allerdings das letzte Drittel. Bietigheims Verteidiger-Routinier Schüle (49.) brachte seine Farben mit seinem ersten Saisontor mit 2:3 wieder in Front. Iserlohn blieb bemüht, aber auch in vielen Aktionen gelähmt. Die Herausnahme von Keeper Jenike für einen sechsten Feldspieler war nicht von Erfolg gekrönt. McKnight traf 40 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor zum 2:4. Und es kam noch besser für die Steelers. Kuqi spitzelte 18 Sekunden vor dem Ende die Scheibe vor Keeper Jenike zum 2:5 Endstand ins Iserlohner Tor.

Mit Pfiffen verabschiedeten die 2135 Zuschauer die Roosters in die Kabine. Enttäuschung, Ratlosigkeit und Frust, wohin man auch in der Eissporthalle schaute. Nach vielen Gesprächen unter der Woche konnte das Team von Trainer Brad Tapper auf dem Eis erneut den Hebel nicht umlegen. Man darf gespannt sein, welche Schlüsse man am Seilersee aus diesem Auftritt ziehen wird. Trainer Brad Tapper bemängelte nach dem Spiel die Scheibenverluste, zeigte sich aber auch mit der Einstellung seiner Spieler, sowie der Härte und der Puckbewegung im Spiel nicht zufrieden.

In der Tabelle haben die Sauerländer nun nur noch ein mickriges Pünktchen Vorsprung auf den Vorletzten Schwenningen und Schlusslicht Bietigheim. Die kommenden Aufgaben am Sonntag in Berlin und am nächsten Donnerstag daheim gegen Ingolstadt versprechen nach den letzten Auftritten wenig Hoffnung auf Besserung.

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters - Bietigheim Steelers © by Sporfoto-Sale 2021 (JB)

Statistik und Stimmen zum Spiel

Tore: 0:1 (02:44) Jasper (Stretch), 0:2 (24:11), Ranford (Preibisch), 1:2 (33:25) Adam (Whitney/Bailey) 6-5PP, 2:2 (38:54) Aubin (O’Connor/Adam) 5-4PP, 2:3 (48:37) Schüle (Kneisler/Renner), 2:4 (59:20) McKnight ENG, 2:5 (59:42) Kuqi

Schiedsrichter: Köttstorfer/Wilk

Strafen: Roosters 2 – Steelers 9

Zuschauer: 2.135

Roosters: Jenike – Acolatse, O’Connor; Sezemsky, McCrea; Ankert, Labrie – Aubin, Adam, Whitney; Ewanyk, Raedeke, Alanov; Bailey, Cornel, Schilkey; Ziegler, Jentzsch, Broda

Steelers: Aittokallio – Renner, Braun; Smereck, Prommersberger; Schüle, Kojo; Martinovic – Jasper, Stretch, Sheen; Preibisch, McKnigth, Ranford; Naud, Schoofs, Kneisler; Kuqi

Stimmen zum Spiel via MagentaSport:

Simon Sezemsky (Iserlohn): „Es ist schwer die richtigen Worte zu finden. Unsere Lebensversicherung ist aktuell unsere Überzahl. Bei fünf gegen fünf ist das natürlich zu wenig. Es sind im Moment viele Kleinigkeiten, die sofort bestraft werden. Der Eishockeygott ist gerade leider nicht mit uns. Es ist wie es ist. Uns bleibt nichts anderes übrig, als weiterzukämpfen. In 48 Stunden haben wir die Chance es besser zu machen.“

Tim Schüle (Bietigheim): „Es war hart. Wir haben viel in Unterzahl gespielt, aber am Ende war es absolut verdient. Ich habe so lange in dieser Saison auf mein erstes Tor gewartet. Am Ende wollte ich ihn einfach nur noch unters Dach bringen. Und es hat funktioniert. Sami Aittokallio ist immer für uns da. Das wissen wir. Wenn wir für ihn spielen, dann haben wir immer eine Chance zu gewinnen. Die Ruhe, die wir heute bewahrt haben, hat sich ausgezahlt. Iserlohn versucht immer mit Sticheleien zu kommen, aber da haben wir uns nicht drauf eingelassen. Ich denke sie haben sich selbst aus dem Spiel genommen und wir haben es gut runtergespielt.“