Kris Gehring bleibt seinem Verein treu

Herford. (PM HEV) Mehr Herforder Eishockeyblut geht nicht – wenn man sich die Statistik von Kris Gehring anschaut, so taucht dort lediglich der Herforder Eishockey Verein auf.

In Herford geboren, beim HEV das Eishockeyspielen erlernt, mit den Ice Dragons bereits einige Titel errungen. Der inzwischen 25jährige Kris Gehring trägt die Vereinsfarben schwarz/rot förmlich in sich und gehört einfach nach Herford.

Auch in der kommenden Oberligasaison wird der Verteidiger weiterhin für die Ostwestfalen spielen und geht somit in sein erstes Drittligajahr. 220 Spiele bestritt Kris Gehring inzwischen für die Seniorenteams der Ice Dragons und strebt nun die 250er-Marke an. 74 Scorerpunkte verbuchte er in dieser Zeit und kam dabei in jeder Saison mit wenig Strafminuten aus.

Als sehr junger Spieler feierte Gehring 2013 seine Premiere im damaligen NRW-Liga-Team und zählt nun zu den Spielern, die den HEV bestens kennen und viel Routine in der Herforder Hintermannschaft mitbringt.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins sind sich sicher, dass sich Kris Gehring auch in der 3. Liga schnell zurecht finden wird und den Ice Dragons in der Oberliga mit seinem konstanten Spiel wieder eine wichtige Stütze sein wird.