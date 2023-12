Krefelds Mike Fischer: „Haben wichtige Tore zu den richtigen Zeitpunkten erzielt“ – Pinguine schlagen Kassel Huskies nach 0:2 RÃ¼ckstand mit 6:3

Artikel anhören Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine konnten in der DEL 2 am 29. Spieltag einen 6:3-Erfolg gegen die Kassel Huskies feiern. Den...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine konnten in der DEL 2 am 29. Spieltag einen 6:3-Erfolg gegen die Kassel Huskies feiern.

Den Grundstein für ein denkwürdiges Spiel vor einer neuen DEL 2-Rekordkullisse von 7412 Zuschauern, setzte eine emotionale Choreografie der aktiven Fanszene, die die Arena anlässlich des 650-jährigen Jubiläums der Stadt Krefeld in Gold hüllte.

Dabei sah es anfangs nach einem gebrauchten Tag für die Pinguine aus. Im ersten Drittel gaben die Huskies den Ton an und gingen in Folge auch mit zwei Toren in Führung. Pierre Preto erzielte in der achten Minute den ersten Treffer der Partie, nachdem er Felix Bick in der kurzen Ecke überwinden konnte. Zehn Minuten später erhöhte Connor Korte auf 0:2 aus Sicht der Seidenstädter.

Der Rückstand weckte den KEV jedoch auf und noch vor der ersten Drittelpause gelang den Pinguinen der wichtige Anschlusstreffer. Nach seinem Premieren-Tor im ersten Heimspiel vor einer Woche legte Matt Marcinew heute doppelt nach. Nicht nur war er für den Treffer in der 19. Minute verantwortlich, auch den Ausgleich in der 29. Minute besorgte der Kanadier. Seine Vorlagengeber bei beiden Toren: Dennis Miller und Lucas Lessio.

Lessio trug sich in der 34. Minute ebenfalls in die Torschützenliste ein. Im Powerplay bedient von KEV-Topscorer Alexander Weiß, musste der gut positionierte Kanadier lediglich seinen Schläger am langen Pfosten hinter Brandon Maxwell auf das Eis stellen und den Puck ins Tor abfälschen. Mike Fischers 4:2-Treffer in der 39. Minute verlockte den KEV bereits etwas vom Gas zu gehen.

Doch die Gäste ließen sich noch nicht abschreiben. Alec Alroth brachte die Huskies mit einem überraschenden Schuss über die Fanghand Felix Bicks in der 49. Minute auf ein Tor heran. Die Pinguine antworteten im Stile einer Top-Mannschaft und stellten nur eine Minute später den alten Abstand her. Fischer setzte sich in der neutralen Zone stark gegen mehrere Huskies durch, um anschließend den Puck auf Philip Riefers rüber zulegen, der schnell abschloss und auf der Stockhandseite Maxwells traf.

Den Schlusspunkt setzte Fischer dann wieder persönlich. Trotz einer laufenden Strafe zogen die Gäste ihren Goalie in der Schlussphase für einen fünften Feldspieler und setzten alles auf eine Karte. Die Pinguine eroberten sich die Scheibe an der roten Linie, Fischer nahm Maß und sorgte für die 6:3-Entscheidung.

Die 7412 Zuschauer stellen einen Zuschauerrekord für ein reguläres Hauptrundenspiel der DEL 2 dar. Lediglich bei Aktionsspieltagen sah die Liga mehr Zuschauer.

Zahlen zum Spiel

KEV – ECK 6:3 (1:2; 3:0; 2:1)

Tore: 0:1 (07:23) Preto (Mieszkowski, Ahlroth), 0:2 (17:06) Korte (Bodnarchuk, McMillan), 1:2 (18:51) Marcinew (Miller, Lessio), 2:2 (28:57) Marcinew (Miller, Lessio), 3:2 (33:17)(PP) Lessio (Weiß, Ehrhoff), 4:2 (38:04) Fischer (Adam), 4:3 (48:27) Alroth (Mieszkowski), 5:3 (49:57) Riefers (Fischer, Kuhnekath), 6:3 (58:40)(EN, PP) Fischer (Gotz, Kuhnekath)

Schüsse: 33:33

Strafen: 4:6

Zuschauer: 7412

Stimmen zum Spiel

Greg Poss Die Cheroegrafie unserer Fans vor dem Spiel war unglaublich. Sie hat unsere Mannschaft sehr motiviert! Wir können uns glücklich schätzen, eine solche Unterstützung zu haben. Wir haben trotzdem keinen guten Start in das Spiel gehabt. Kassel ist ein Top-Team in der DEL2 und wir mussten uns Stück für Stück zurückkämpfen. Besonders gut gefallen hat mir, dass wir im letzten Drittel immer noch Druck gemacht haben und Chancen herausgespielt haben. So konnten wir die Führung sicher verteidigen. Wir haben zudem viele Zweikämpfe gewonnen. Das möchte ich viel häufiger von uns sehen – das ist zumindest unser Ziel. Jetzt heißt es aber erst Mal ein paar Tage frei nehmen und die Weihnachtszeit genießen.

Mike Fischer Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die Fans haben heute eine so krasse Stimmung gemacht. Ich habe immer noch Gänsehaut. So eine Choreo habe ich auch in der DEL noch nicht gesehen. Wir haben heute nicht aufgehört zu spielen. Wir sind zwar schwach gestartet, haben dann aber wieder gut in das Spiel zurück gefunden. Wir haben wichtige Tore zu den richtigen Zeitpunkten erzielt und insbesondere im zweiten Drittel sehr stark gespielt. Wir haben nicht aufgegeben, Schüsse geblockt, Zweikämpfe gewonnen und konnten eine sehr gute Leistung zeigen.

Trotz 2:0-Führung: Huskies unterliegen in Krefeld

Kassel. (PM Huskies) Mit einem ersatzgeschwächten Team reisten unsere Schlittenhunde zum letzten Spiel vor Weihnachten nach Krefeld.

Nachdem die Huskies durch Tore von Preto und Korte zwischenzeitlich in Führung lagen, mussten sie die Heimreise am Ende ohne Punkte antreten. Krefeld drehte die Partie im Mitteldrittel und gab die Führung auch nicht mehr aus der Hand.

Beide Mannschaften starteten gut in die Partie, die besseren Chancen hatten allerdings die Gastgeber. Nach zwei Minuten trafen die Pinguine das Außennetz, nach einem ordentlichen, aber erfolgslosen Powerplay für die Huskies, konnte Weiß Maxwell nicht bezwingen (6.). Anschließend kamen die Huskies zu ihrem ersten nennenswerten Abschluss, Valentis Schuss war jedoch zu zentral (7.). Direkt darauf eroberte Ahlroth mit einem starken Forecheck den Puck hinter der Krefelder Grundlinie, legte zurück auf Preto im Slot, welcher die Vorlage mit einem Schuss ins rechte obere Eck zur Führung für die Huskies nutzte (8.). Einige Minuten später kamen die Schlittenhunde erneut zu guten Gelegenheiten, Dotter (15.) und Detsch (16.) konnten Bick jedoch nicht überwinden. In der 18. Spielminute erhöhten die Huskies auf 2:0. Bodnarchuk brachte den Puck von der rechten Seite vor das Tor, wo Korte die Scheibe noch erwischte und diese so noch über die Linie rutschte (18.). Die Gastgeber verkürzten jedoch praktisch direkt im Gegenangriff. Lessio brachte den Puck mit viel Geschwindigkeit ins Drittel der Huskies. Seinen Abschluss konnte Maxwell noch parieren, gegen den zweiten Schuss von Marcinew war er anschließend machtlos (19.).

Auch den Beginn des zweiten Abschnittes gestalteten beide Teams temporeich, große Chancen blieben allerdings vorerst aus. Erst kurz vor dem Powerbreak übernahmen die Pinguine das Heft des Handelns, ihr bester Abschluss in dieser Phase traf jedoch nur den Pfosten (27.). Zum Torerfolg kamen die Pinguine dann nach dem Powerbreak. Nach einem Abschluss von Lessio gelang es Marcinew den Rebound zum 2:2-Ausgleich zu verwerten (29.). Auch nach dem Ausgleich behielt Krefeld die Kontrolle und konnte in eigener Überzahl die Partie sogar drehen. Weiß fand von der linken Seite Lessio, welcher im Slot nur den Schläger hinhalten musste (34.). Noch dicker kam es für die Schlittenhunde kurz vor der Pause. Nachdem Fischer zuerst noch einen Querpass vor dem Tor verpasste (37.), traf er in der 39. Minute aus dem rechten Bullykreis ins rechte obere Eck zum 4:2-Pausenstand.

Der Schlussabschnitt war zunächst ausgeglichen. Dementsprechend „aus dem Nichts“ kam dann auch der Anschlusstreffer der Huskies. Mieszkowski setzte sich im Offensivdrittel durch und fand schließlich Ahlroth, welcher mit einem satten Schuss zum 3:4 verkürzte (49.). Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Krefeld stellte den alten Abstand durch einen Konter von Fischer und Riefers wieder her (50.). Auch in den folgenden Minuten kamen die Huskies nicht mehr entscheidend vor das Tor von Bick. Erst in der 58. Minute hatte Faber noch eine gute Gelegenheit, verpasste allerdings. Fischer entschied das Spiel mit einem Treffer ins leere Tor schließlich endgültig (59.).

Tore:

0:1 Preto (Mieszkowski, Ahlroth – 8. Min.)

0:2 Korte (Bodnarchuk, McMillan – 18. Min.)

1:2 Marcinew (Miller, Lessio – 19. Min.)

2:2 Marcinew (Lessio, Adam – 29. Min.)

3:2 Lessio (PP – Weiß, Ehrhoff – 34. Min.)

4:2 Fischer (Ehrhoff, Bick – 39. Min.)

4:3 Ahlroth (Mieszkowski – 49. Min.)

5:3 Riefers (Fischer, Kuhnkath – 50. Min.)

6:3 Fischer (EN – PP – Gotz, Kuhnkath – 59. Min.)

