Krefelds Headcoach Thomas Popiesch: „Wir gehen derzeit durch eine Ergebnis-Krise. Heute haben wir aber zusätzlich auch nicht gut gespielt“

Die Krefeld Pinguine warten auch nach dem dritten Spiel des Jahres weiterhin auf ihren ersten Punkt.

Bei den Blue Devils Weiden endete die Partie nach 60 Minuten mit 1:0 für die Hausherren. Erneut vergaben die Pinguine gute Chancen sowie Überzahlsituationen und scheiterten am stark aufspielenden Marco Wölfl. Auf der Gegenseite hielt Felix Bick sein Team bis spät ins letzte Drittel im Spiel, war jedoch beim Siegtreffer von Vladislav Filin machtlos.

Im ersten Drittel dominierten die Blue Devils das Geschehen. Bereits in der vierten Minute kamen die Hausherren zu einer großen Möglichkeit und zwangen Felix Bick zu einer frühen Glanztat. Nach einem Querpass streckte sich der Torhüter spektakulär auf die Fanghandseite und bewahrte sein Team vor einem frühen Rückstand. Die Pinguine setzten nur wenige Entlastungsangriffe, konnten aber dank ihres Schlussmanns das Unentschieden bis zur Pause halten.

Zu Beginn des zweiten Drittels fand Trainer Thomas Popiesch offenbar die richtigen Worte, denn es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Besonders die beiden Torhüter, Felix Bick und Marco Wölfl, rückten zunehmend in den Mittelpunkt. Trotz besserer und druckvollerer Chancen nutzten die Pinguine ihre Gelegenheiten nicht konsequent aus, darunter auch mehrere Überzahlsituationen.

Auch im Schlussabschnitt boten beide Goalies eine herausragende Leistung. Es dauerte bis zur 54. Minute, ehe die Gastgeber einen Fehler der Pinguine eiskalt bestraften. Verteidiger Erik Buschmann geriet im Spielaufbau unter Druck von Luca Gläser und verlor die Scheibe. Dieser legte auf den heranstürmenden Vladislav Filin ab, der den freien Raum vor dem Tor nutzte und Felix Bick überwinden konnte.

Trotz des Rückstands gaben die Pinguine in der Schlussphase nicht auf. Sie erspielten sich in den letzten Minuten noch mehrere gute Gelegenheiten, darunter ein Lattentreffer und einige geblockte Schüsse. Doch Marco Wölfl blieb unbezwingbar. Die Pinguine blieben somit erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer, während Weiden seinen ersten Shutout in der DEL2 feiern konnte.

Zahlen zum Spiel

BDW – KEV 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Tore: 1:0 (53:12) Filin (Gläser)

Schüsse: 32:24

Strafminuten: 8:8

Zuschauer: 2560

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch: „Wenn man die gesamten 60 Minuten betrachtet, geht der Sieg für Weiden in Ordnung. Gerade im ersten Drittel gab es zu viele Rushes gegen uns. Im zweiten Drittel wurden dann einige Sachen besser, aber wir waren vor dem gegnerischen Tor einfach nicht zwingend genug. Da in dieser Phase der Saison alle Mannschaften um jeden Punkt kämpfen, ist ein 0:0 hier in Weiden für uns im letzten Drittel auch keine Schlechte Ausgangssituation. Wir haben uns Chancen erspielt, müssen aber Sorge dafür tragen die Null hinten länger zu halten, wenn wir vorne kein Tor machen. Der Fehler im Aufbau und das Gegentor haben das unmöglich gemacht und kostete uns die Chance auf Punkte.

Wir gehen derzeit durch eine Ergebnis-Krise. Heute haben wir aber zusätzlich auch nicht gut gespielt. Weiden war zudem effektiver, bissiger und hat mehr Zweikämpfe gewonnen.“

