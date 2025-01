Krefelds Headcoach Popiesch zum Auswärtssieg bei den Eisbären Regensburg: „Nach so einem Spiel können wir froh sein, dass wir heute zwei Punkte gewonnen haben“

Regensburg / Krefeld. (RS) Das Auswärtsspiel der Krefeld Pinguine bei den Eisbären Regensburg begann mit hoher Intensität.

Bereits in der vierten Minute musste Jonas Neffin im Tor der Oberpfälzer gegen einen Rückhandschuss von Alex Weiß eingreifen. Auch Regensburg kam früh zu Chancen, etwa durch Preto in der siebten Minute, doch Felix Bick im Tor der Pinguine war zur Stelle. Eine Überzahl der Krefelder nach einer Strafe gegen Xaver Tippmann brachte zwar mehrere gefährliche Abschlüsse, darunter einen Pfostenschuss von Newton, doch die Eisbären verteidigten mit vollem Einsatz.

Regensburg wurde im weiteren Verlauf des ersten Drittels immer gefährlicher. Angaran prüfte Bick mit einem verdeckten Distanzschuss und auch Trivino sorgte für Gefahr, als sein Schuss abgefälscht wurde. In der 17. Minute verzeichneten die Hausherren einen Pfostenschuss und kurz darauf scheiterte Angaran aus aussichtsreicher Position. Kurz vor Drittelende hatte Matt Marcinew die Chance auf die Führung, doch Neffin verhinderte den Treffer.

Das zweite Drittel war von Hektik und einigen Strafen auf beiden Seiten geprägt. Nach dem Powerbreak beruhigte sich das Spiel wieder, und beide Teams konzentrierten sich mehr auf ihre Offensivaktionen. Corey Trivino, Regensburgs Topscorer, kam in der Spielmitte zu drei Abschlüssen während eines Wechsels, blieb jedoch glücklos. In der 37. Minute musste Neffin einen Schuss von Vandane mit der Maske abwehren. Kurz darauf hatte Krefeld eine Doppelchance, doch Hops scheiterte im Nachschuss an Neffin. Schließlich war es Mike Fischer, der nach Vorarbeit von Cerny die Scheibe zum 0:1 für die Pinguine im Netz unterbrachte.

Das Schlussdrittel begann mit Chancen auf beiden Seiten, doch die Partie schien in der 53. Minute entschieden, als Matsumoto in Überzahl auf 0:2 für Krefeld erhöhte. Regensburg gab sich jedoch nicht geschlagen. Zwei Strafen gegen die Pinguine ermöglichten den Eisbären ein Überzahlspiel in doppelter Überzahl, das Jakub Weber in der 56. Minute mit einem fulminanten Schlagschuss zum 1:2 nutzte. Kurz darauf nahm Regensburg den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis und Pierre Preto gelang in der 57. Minute der umjubelte Ausgleich.

In der Verlängerung schafften es die Pinguine, das Spiel doch noch für sich zu entscheiden. Matsumoto und Lessio durchbrachen die Regensburger Abwehr und überwanden Jonas Neffin, um den 3:2-Siegtreffer zu erzielen. Die Krefeld Pinguine konnten somit zwei Punkte aus Regensburg mitnehmen.

Für die Pinguine geht bereits am Dienstag nur 90 Autominuten von Regensburg in Selb weiter.

Für die Eisbären geht es nach Landshut.

Endergebnis:

Eisbären Regensburg – Krefeld Pinguine 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) n. V.

Aufstellungen:

Eisbären Regensburg: Neffin (Laurikainen) – Weber, Kose F; Tippmann, Giles; Demetz, Mayr; Buhler – Preto, Trivino, Morley; Ontl, Kose T, Liss; Moser, Schmid, Slezak; Angaran, Grimm, Schmidt.

Trainer: Peter Flache.

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Söll – Cerny, Newton, Marcinew; Lessio, Matsumoto, Weiss; Niederberger, Kretschmann, Hops; Focks, Fischer, Trinkberger.

Trainer: Thomas Popiesch.

Statistik:

Tore: 0:1 (37:52) Fischer (Cerny/Weiß), 0:2 (52:16) Matsumoto (Lessio), 1:2 (55:03) Weber (Morley) PP 5-3, 2:2 (57:35) Petro EA,

Strafminuten: Regensburg 14, Krefeld 12

Schiedsrichter: Haupt/Altmann.

Zuschauer: 4.378

