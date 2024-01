Krefelds Headcoach Greg Poss: „Es hÃ¤tte auch in die andere Richtung ausgehen kÃ¶nnen“ – Pinguine holen Sieg gegen die Steelers in den letzten 85 Sekunden

Krefeld.(RS) Mit dem heutigen Spiel gegen die Bietigheim Steelers geht die Heimspielserie der Pinguine zu Ende. Bisher stehen null Punkte auf der Habenseite. Die...

Krefeld.(RS) Mit dem heutigen Spiel gegen die Bietigheim Steelers geht die Heimspielserie der Pinguine zu Ende.

Bisher stehen null Punkte auf der Habenseite. Die Steelers sind immer noch Tabellenletzter und haben am Dienstag zu Hause gegen Selb mit 1-7 eine derbe Niederlage einstecken müssen.

Ein Scheibenverlust an der gegnerischen blauen Linie ermöglichte den Gästen die erste Chance und die wusste Doremus mit einem harten und platzierten Schuss über die Fanghand von Felix Bick zur frühen Führung zu nutzen (2.).

In der Folge sah man fast nur noch die Schwarz-Gelben im Angriff, die in den ersten 20 Minuten jedoch kein Fortune im Abschluss hatten. Marcinew alleine hatte mehrere gute Möglichkeiten, seine beste landete am Pfosten (9.). In der 16. Minute war es Lessio, der alleine vor Schmidt viel Zeit, wahrscheinlich zu viel Zeit hatte und vergab. Ebenso Weiß, der mit der Rückhand die Scheibe an den Pfosten setzte.

Matt Marcinew eröffnete mit seinen Chancen auch den Mittelabschnitt. Gerade 14 Sekunden waren gespielt, da hämmerte er die Scheibe, auf Zuspiel von Lucas Lessio, in den linken oberen Winkel zum umjubelten 1-1. Die Pinguine blieben weiter dominierend und erspielten sich weitere Einschussmöglichkeiten. Ein Fehler im Spielaufbau führte zu einer der wenigen Chancen für die Gäste, doch diese waren effektiver. Cressey wusste den Fehler zu nutzen und schob um Bick herum zum 1-2 (30.) ein.

An diesem Treffer hatten die Pinguine zu nagen und brachten so die Steelers ins Spiel. Preibisch verpasste den dritten Treffer (34.) ebenso, wie Killins (36.), dessen Schuss an die Latte prallte.

Killins war es auch, der 7 Sekunden vor Drittelende auf die Strafbank musste und den Pinguinen zu Beginn des letzten Abschnitts ein Überzahlspiel ermöglichte, das jedoch wieder zu harmlos verpuffte.

Krefeld arbeitete sich jedoch zurück ins Spiel. In der 59. Minute hatten die Steelers die große Chance auf 3-1 davon zu ziehen, doch Bick rettete in höchster Not. Im Gegenzug kamen die Seidenstädter durch ihren Kapitän Alex Weiß zum 2-2 Ausgleichstreffer. MacDonald hatte aus der Distanz abgezogen und Weiß stand direkt vor Schmidt, schnappte sich den Abpraller und drehte ihn um Schmidt herum ins Netz.

18 Sekunden standen noch auf der Uhr, als Matt Marcinew mit seinem zweiten Treffer das Spiel drehte und endlich für einen Sieg der Pinguine sorgte.

Für die Pinguine geht es am Sonntag in Ravensburg weiter und die Steelers erwarten den ESV Kaufbeuren.

Stimmen zum Spiel









Krefelds Headcoach Greg Poss: „Bietigheim war, wie in den vorherigen Partien auch schon, der erwartet starke Gegner. Ich bin zufrieden über die Art und Weise wie wir gespielt haben. Wir haben viele Torchancen kreiert. Bietigheim war zwar effizienter mit ihren Chancen, wir haben uns aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind dran geblieben, bis wir die beiden Tore in der Schlussphase erzielen konnten. Wir sind glücklich über die drie Punkte, es hätte aber auch in die andere Richtung ausgehen können.“

Krefelds Stürmer Alexander Weiß: „Uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen. Die drei Heimspiele in dieser Woche haben wir uns ganz anders vorgestellt. Heute können wir froh sein, dass wir die drei Punkte noch mitgenommen haben. Fairerweise muss man sagen, dass das von den drei Spielen das beste war. Wenn es nach dem ersten Drittel 4:0 steht muss sich auch keiner beschweren. Nichtsdestotrotz haben wir in der Schlussminute das Spiel noch gedreht und verdient gewonnen.“

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Bietigheim Steelers 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Buschmann, Ehrhoff; Adam, Gotz; Trinkberger, Söll – Lessio, Marcinew, Flaake; Kuhnekath, Kretschmann, Riefers; Cerny, Weiß, MacDonald; Niedenz, Fischer, Leitner.

Trainer: Greg Poss.

Bietigheim Steelers: Schmidt (Doubrawa) – MacDonald, Berry; Heinzinger, Zerressen; Mayer, Killins; Dietzmann – Kugi, Moser, Zerter-Gossage; Gropp, Doremus, Racuk; Hinz, Cressey, Preibisch; Saffran, Rust.

Trainer: Daniel Naud.

Statistik:

Tore: 0:1 (01:28) Doremus (Racuk/Heinzinger), 1:1 (20:14) Marcinew (Lessio/Ehrhoff), 1:2 (29:50) Cressey (Preibisch), 2:2 (58:35) Weiß (MacDonald/Fischer), 3:2 (59:42) Marcinew (Lessio/Ehrhoff)

Strafminuten: Krefeld 6, Bietigheim 10

Schiedsrichter: Haupt/Holzer

Zuschauer: 4.507