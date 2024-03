Krefelds Halbfinaltraum lebt weiter! Pinguine drehen 1-3 RÃ¼ckstand und fahren zum Spiel 7 erneut nach Crimmitschau

Krefeld. (RS) Nachdem die Pinguine am Freitag in Crimmitschau mit 2-0 erfolgreich waren, kam es heute zum sechsten Aufeinandertreffen in der Viertelfinalserie. KEV-Coach Greg...

Krefeld. (RS) Nachdem die Pinguine am Freitag in Crimmitschau mit 2-0 erfolgreich waren, kam es heute zum sechsten Aufeinandertreffen in der Viertelfinalserie.

KEV-Coach Greg Poss schickte zum dritten Mal in Folge die gleiche Formation ins Spiel. Sein gegenüber Jussi Tuores tat es ihm bei den Feldspielern gleich. Im Tor musste er jedoch wechseln, da Oleg Shilin passen musste. Für ihn stand der 24-jährige Christian Schneider zwischen den Pfosten. Der gebürtige Altöttinger hat in der regulären Saison bereits 25 Spiele für die Eispiraten absolviert.

Krefeld erwischte den besseren Start und hatte vor allem durch Matt Marcinew die ersten guten Chancen. Doch der Kanadier scheiterte in der 4. Minute gleich doppelt. In der 11. Minute zielte er knapp am langen Eck vorbei. Die erste Strafe im Spiel zog Trinkberger. Crimmitschau kam zügig in die Aufstellung und spielte ein ansehnliches Überzahlspiel. Saponari verpasste mit seinen drei Versuchen zwar die Führung, doch Lindberg fand mit seinem Pass durch den Torraum Thomas Reichel am langen Eck. Der Stürmer brachte die Scheibe zum ersten Treffer der Eispiraten nach fünf torlosen Dritteln im Netz zum 0-1 (14.) unter. Der Gegentreffer schien die Seidenstädter zu verunsichern. Eine Minute vor der Drittelsirene hatten die Gäste die Pinguine komplett aus deren Positionen gespielt und folglich traf Feser zum 0-2 (19.).

Zu Beginn des Mittelabschnitts waren es erneut die Gäste die ihren Gegenspielern immer einen Schritt voraus waren. Die Pinguine schienen etwas gehemmt zu sein. Als dann Sören Sturm die Scheibe aus dem eigenen Drittel über die Bande beförderte, musste er dafür auf der Strafbank Platz nehmen. Ein Schuss von Flaake klatschte an den Pfosten (28.). Über Flaake und Weiß landete das Spielgerät im Torraum, wo es Matt Marcinew gelang, den Anschlusstreffer zum 1-2 (29.) zu erzielen. Der Treffer gab den Schwarz-Gelben Auftrieb und sie kamen zu besseren Chancen. Ruuttu scheiterte an Schneider (33.) und Flaake löffelte den Puck mit der Rückhand übers Tor. In der 38. Minute war Christian Ehrhoff weit aufgerückt, scheiterte aber am guten Vertreter von Shilin. Im direkten Gegenzug hatte Saponari viel Platz, sein Schuss touchierte aber die Latte und flog ins Fangnetz. Kurz vor Drittelende scheiterte Lindberg an Krefelds Torsteher Felix Bick.

Der Schlussabschnitt startete für die Aufholjagd der Pinguine denkbar ungünstig. Ein eher harmloser Schuss von Felix Thomas rutschte Felix Bick durch die Schoner zum 3-1 (19.) für die Gäste. Den Pinguinen blieben 19 Minuten, um das Saisonende zu verhindern. Die Eispiraten hatten aber das Spiel weiter im Griff und ermöglichten den Seidenstädtern nicht viele Möglichkeiten. Dass Krefeld doch noch vom Sieg träumen durfte, lag an einem Überzahlspiel für die Eispiraten. Niederberger erkämpfte sich an der eigenen blauen Linie die Scheibe und lief mit ihr aufs gegnerische Tor zu, legte zum mitgelaufenen Fischer ab, der zum 2-3 traf. Trainer Juores nahm in der Pressekonferenz dieses Tor auf seine Kappe, er wollte in dem Moment zu viel und schickte möglicherweise einen Stürmer zu viel aufs Eis. Er sah dieses Tor auch als Wendepunkt, der die Pinguine nochmals ins Spiel brachte. Ein brutaler Schlagschuss von Christian Ehrhoff führte zum 3-3 (56.) und einem unglaublichen Jubel und Torschrei in der Yayla Arena. Falls jemand glaubte, das ginge nicht lauter, man wurde 66 Sekunden später eines Besseren belehrt. Jon Matsumoto nahm einen Pass von Kuhnekath als Direktabnahme und setzte diesen flach an Schneider vorbei zum 4-3 (57.).

Als dann Christian Ehrhoff drei Minuten vor Spielende auf die Strafbank musste, wurde es nochmals brenzlig im Krefelder Verteidigungsdrittel. Doch Marcinew, Weiß und Riefers warfen sich nacheinander in die Schussbahnen und verhinderten gemeinsam den Ausgleichstreffer und sicherten den Pinguinen den Serienausgleich.

So kommt es am Dienstag um 19 Uhr im Sahnpark in Crimmitschau zum endgültigen Showdown um den Einzug ins Halbfinale.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Eispiraten Crimmitschau 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)

Stand der Viertelfinalserie:

Krefeld Pinguine – Eispiraten Crimmitschau 3:3

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) –Buschmann, Ehrhoff; Gotz, Leitner; Trinkberger, Riefers; Junemann – Weiß, Marcinew, MacDonald; Niederberger, Fischer, Flaake; Kuhnekath, Matsumoto, Ruuttu; Niedenz, Wagner, Cerny.

Trainer: Greg Poss.

Eispiraten Crimmitschau: Schneider (Hegmann) –Scalzo, Walsh; Thomas, Sturm; Olleff, Schmidt –Kanninen, Lindberg, Smith; Zikmund, Reichel, Saponari; Feser, Verbeek, Böttcher; Kälble, Känya, Rudert.

Trainer: Jussi Tuores.

Statistik:

Tore: 0:1 (13:28) Reichel (Lindberg/Smith) PP5-4, 0:2 (18:56) Feser (Verbeek/Böttcher), 1:2 (28:01) Marcinew (Flaake/Weiß) PP5-4, 1:3 (41:00) Thomas (Saponari), 2:3 (50:29) Fischer (Niederberger) UZ4-5, 3:3 (55:17) Ehrhoff (Matsumoto), 4:3 (56:23) Matsumoto (Kuhnekath/Buschmann)

Strafminuten: Krefeld 10, Crimmitschau 10

Schiedsrichter: Hoppe/Steingross.

Zuschauer: 7.572

